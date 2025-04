Ha venduto alcolici a minori di 16 anni chiuso un bar della via Atenea

Ha somministrato alcol a minori di 16 anni, titolare di un bar nel centro città dovrà abbassare la saracinesca per tre giorni. L'attività era stata oggetto dei controlli della guardia di finanza lo scorso 15 aprile che avrebbero accertato infatti la violazione della normativa in termini di.

