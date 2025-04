Ha un malore poi cade violentemente sull' asfalto | praticato il massaggio cardiaco

malore improvviso, poi la violenta caduta sull’asfalto. Sono stati minuti di apprensione quelli trascorsi mercoledì pomeriggio, poco dopo le 15, in viale Cavour. Nel controviale davanti all’hotel Astra, infatti, un uomo anziano, all’improvviso, è crollato a terra.Iscriviti al canale. 🔗 Ferraratoday.it - Ha un malore, poi cade violentemente sull'asfalto: praticato il massaggio cardiaco Unimprovviso, poi la violenta caduta. Sono stati minuti di apprensione quelli trascorsi mercoledì pomeriggio, poco dopo le 15, in viale Cavour. Nel controviale davanti all’hotel Astra, infatti, un uomo anziano, all’improvviso, è crollato a terra.Iscriviti al canale. 🔗 Ferraratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il cavallo ha un malore e stramazza al suolo, il cavaliere cade e si ferisce gravemente - Montaione, 10 aprile 2025 - Grave infortunio questa mattina nel comune di Montaione per un uomo di 67 anni che, per aver riportato ferite alle gambe e un trauma cranico per schiacciamento, è stato trasferito a Careggi in elisoccorso in codice giallo. A quanto appreso, l'uomo è caduto da cavallo durante una passeggiata in via Ecce Homo, in località San Vivaldo, perché l'animale si è sentito male ed è deceduto. 🔗lanazione.it

Biker cade rovinosamente e un escursionista ha un malore: salvati dal Soccorso Alpino - Ascoli, 23 febbraio 2025 – Un biker è rimasto vittima questa mattina di una rovinosa caduta dalla mountain bike mentre percorreva il sentiero dei Longobardi nei boschi di Castel Trosino, in provincia di Ascoli Piceno). A prestare i primi soccorsi al 70enne ascolano sono stati gli uomini della stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Spelologico Marche che hanno attivato anche l’elicottero Icaro 02. 🔗ilrestodelcarlino.it

Milano, ha un malore mentre fa clownterapia: volontario 26enne morto al Niguarda - L'attore aveva appena finito di esibirsi per i piccoli pazienti del nosomocomio quando si è accasciato a terra ed è deceduto. Il cordoglio dei suoi ex compagni di corso e dei docenti 🔗tgcom24.mediaset.it

Ne parlano su altre fonti

Ha un malore, poi cade violentemente sull'asfalto: praticato il massaggio cardiaco; Giuliano Boldrin ha un malore in bici, cade e sbatte violentemente la testa a terra e muore a 75 anni a pochi; ? Malore mentre passeggia, cade e batte la testa: è gravissimo al Civile; Un malore, poi la caduta fatale: inutili i soccorsi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ha un malore mentre cammina su un sentiero, cade e rotola da un dirupo: 70enne trasportato in elicottero all'ospedale - per una chiamata arrivata al Nue112 che rilevava un malore con conseguente caduta per un uomo del maniaghese sulla settantina. La persona si trovava assieme ad altri a fare una passeggiata in ... 🔗msn.com

Caglio, ha un malore e cade dalla bici: morto un 65enne - Morto il 65enne impegnato in un’escursione in bicicletta in una zona impervia a Caglio. L’uomo, che non è residente in ... 🔗espansionetv.it

Il cavallo ha un malore e stramazza al suolo, il cavaliere cade e si ferisce gravemente - Montaione, 10 aprile 2025 - Grave infortunio questa mattina nel comune di Montaione per un uomo di 67 anni che, per aver riportato ferite alle gambe e un trauma cranico per schiacciamento, è ... 🔗lanazione.it