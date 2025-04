Ha manomesso i menù cambiando i prezzi e falsificando gli allergeni | l’ex dipendente Disney Michael Scheuer condannato per sabotaggio

Michael Scheuer, ex dipendente della compagnia, è stato condannato a tre anni di carcere per aver sabotato il sistema informatico interno. Dopo il licenziamento, avvenuto nel giugno scorso per motivi disciplinari, ha manomesso i menù dei ristoranti Disney inserendo volgarità, modificando i prezzi e, fatto ben più grave, falsificando informazioni sugli allergeni. In alcuni casi ha indicato come “senza arachidi” piatti che invece le contenevano.Il tribunale federale ha ritenuto Scheuer colpevole di frode informatica e furto aggravato d’identità. Oltre alla pena detentiva, dovrà risarcire quasi 690mila dollari, gran parte dei quali alla Disney. Le manipolazioni non si sono fermate ai menù: ha anche cambiato i font dei testi nei simboli Wingdings, rendendoli completamente illeggibili e costringendo l’azienda a bloccare il sistema “Menu Creator”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Ha manomesso i menù, cambiando i prezzi e falsificando gli allergeni”: l’ex dipendente Disney Michael Scheuer, condannato per sabotaggio , exdella compagnia, è statoa tre anni di carcere per aver sabotato il sistema informatico interno. Dopo il licenziamento, avvenuto nel giugno scorso per motivi disciplinari, hadei ristorantiinserendo volgarità, modificando ie, fatto ben più grave,informazioni sugli. In alcuni casi ha indicato come “senza arachidi” piatti che invece le contenevano.Il tribunale federale ha ritenutocolpevole di frode informatica e furto aggravato d’identità. Oltre alla pena detentiva, dovrà risarcire quasi 690mila dollari, gran parte dei quali alla. Le manipolazioni non si sono fermate ai: ha anche cambiato i font dei testi nei simboli Wingdings, rendendoli completamente illeggibili e costringendo l’azienda a bloccare il sistema “Menu Creator”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

