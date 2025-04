Ha 8 anni ed è già un talento del motocross | doppio podio per Liam Cavallini a Città di Castello

anni ed è già un talento del motocross. Il forlivese Liam Cavallini ha partecipato domenica alle Prima Selettiva del Campionato Italiano MXJ a Città di Castello presso il crossodromo Baglioni, salendo sul secondo gradino del podio nella categoria Debuttanti in Gara 1 alle spalle di Thomas. 🔗 Forlitoday.it - Ha 8 anni ed è già un talento del motocross: doppio podio per Liam Cavallini a Città di Castello Ha ottoed è già undel. Il forliveseha partecipato domenica alle Prima Selettiva del Campionato Italiano MXJ adipresso il crossodromo Baglioni, salendo sul secondo gradino delnella categoria Debuttanti in Gara 1 alle spalle di Thomas. 🔗 Forlitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Giovanni investito ed ucciso da un’auto mentre camminava lungo la Provinciale assieme al figlio, che ha assistito alla straziante scena. Aveva 72 anni. Il cordoglio della comunità di Pontecorvo - L’incidente mortale Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Giovanni Carbone, 72 anni, è stato travolto da un’auto mentre percorreva a piedi la Strada Provinciale in Contrada Melfi di Sopra. Il pensionato stava camminando vicino al ciglio della strada dopo aver trascorso parte della giornata nel suo terreno, distante solo pochi metri dalla sua abitazione. 🔗dayitalianews.com

Ha 84 anni ed è invalida. “Ma per un’ecografia la mandano ad Ancona” - Pesaro, 29 marzo 2025 – E’ invalida al 100%, non cammina autonomamente, ma per fare un’ecografia al braccio la sanità pubblica la manda da Pesaro ad Ancona a giugno. A raccontare la complicata situazione in cui si trova Rosalba Bonetti, 84 anni, è suo fratello Fosco e lo fa con le lacrime agli occhi. “Mia sorella vive sola da diversi anni, ha una malattia alle ossa con dolori ovunque, è vedova e i figli stanno uno all’estero e l’altra in Emilia Romagna – spiega –. 🔗ilrestodelcarlino.it

Al teatro Menotti di Milano va in scena lo spettacolo ispirato al romanzo che ha vinto il premio Campiello quindici anni fa. Parla di figlie, madri e verità non dette, di adozione, tradimenti ed eutanasia - Al teatro Menotti di Milano va in scena Accabadora, ispirato al romanzo di Michela Murgia che ha vinto il premio Campiello quindici anni fa. Fuori si forma un’onda che scivola dentro la sala, si acquatta tra le poltrone e, quando finisce lo spettacolo, è ormai compatta e riconoscibile. Sono donne. Quasi tutte. In scena, un’opera firmata da Veronica Cruciani su un testo di Carlotta Corradi: un monologo dal punto di vista di Maria, ovvero la figlia di Bonaria Urrai, l’accabadora del paesino immaginario di Soreni in cui la Murgia ha ambientato la storia. 🔗iodonna.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ha 8 anni ed è già un talento del motocross: doppio podio per Liam Cavallini a Città di Castello; Del Piero esalta Kvaratskhelia: L'ha fatto in un secondo. A me lo spiegarono quando avevo 8 anni; Bambina di 8 anni deve essere operata al cuore: gara di solidarietà per portare Sophie in Italia; Uccise per una scarpa sporca, condannato a 18 anni e 8 mesi. La madre della vittima: La giustizia ha fallito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne