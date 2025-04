Guy Ritchie dirigerà Road House 2 con Jake Gyllenhaal

Ritchie dirigerà Road House 2 con Jake GyllenhaalGuy Ritchie dirigerà il sequel di Road House, con Jake Gyllenhaal pronto a riprendere il ruolo principale dell’ex lottatore UFC Dalton. Road House 2 segna la terza collaborazione tra Ritchie e Gyllenhaal e la seconda per Amazon MGM Studios, dopo “The Covenant” di Guy Ritchie. Il regista e l’attore candidato all’Oscar e al Tony Award hanno anche collaborato all’imminente thriller d’azione “In the Grey“.Will Beall (“Bad Boys: Ride or Die”, “Beverly Hills Cop: Axel F”) sta scrivendo la sceneggiatura del sequel, i cui dettagli sulla trama sono ancora riservati. Tra i produttori figurano Charles Roven e Alex Gartner di Atlas Entertainment, oltre a Gyllenhaal per la sua Nine Stories Productions con Josh McLaughlin. Ivan Atkinson sarà il produttore esecutivo. 🔗 Guy2 conGuyil sequel di, conpronto a riprendere il ruolo principale dell’ex lottatore UFC Dalton.2 segna la terza collaborazione trae la seconda per Amazon MGM Studios, dopo “The Covenant” di Guy. Il regista e l’attore candidato all’Oscar e al Tony Award hanno anche collaborato all’imminente thriller d’azione “In the Grey“.Will Beall (“Bad Boys: Ride or Die”, “Beverly Hills Cop: Axel F”) sta scrivendo la sceneggiatura del sequel, i cui dettagli sulla trama sono ancora riservati. Tra i produttori figurano Charles Roven e Alex Gartner di Atlas Entertainment, oltre aper la sua Nine Stories Productions con Josh McLaughlin. Ivan Atkinson sarà il produttore esecutivo. 🔗 Cinefilos.it

