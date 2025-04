Guterres Su Israele e Palestina intraprendere azioni irreversibili per la soluzione a due Stati

Stati UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato la comunità internazionale a “intraprendere azioni irreversibili per l’attuazione di una soluzione a due Stati” tra Israele e Palestina in vista della conferenza internazionale di giugno. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza sul Medio Oriente, Guterres ha affermato: “Incoraggio gli Stati membri ad andare oltre le affermazioni e a pensare in modo creativo alle misure concrete che adotteranno per sostenere una soluzione concreta a due Stati prima che sia troppo tardi”. Il prossimo giugno, Francia e Arabia Saudita ospiteranno congiuntamente la conferenza alle Nazioni Unite dedicata al conflitto in Medio Oriente.“Il nostro obiettivo è chiaro: progredire contemporaneamente sul riconoscimento della Palestina e sulla normalizzazione delle relazioni con Israele”, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot al Consiglio di sicurezza. 🔗 Unlimitednews.it - Guterres “Su Israele e Palestina intraprendere azioni irreversibili per la soluzione a due Stati” NEW YORK (UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale delle NUnite, Antonio, ha esortato la comunità internazionale a “per l’attuazione di unaa due” train vista della conferenza internazionale di giugno. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza sul Medio Oriente,ha affermato: “Incoraggio glimembri ad andare oltre le afferme a pensare in modo creativo alle misure concrete che adotteranno per sostenere unaconcreta a dueprima che sia troppo tardi”. Il prossimo giugno, Francia e Arabia Saudita ospiteranno congiuntamente la conferenza alle NUnite dedicata al conflitto in Medio Oriente.“Il nostro obiettivo è chiaro: progredire contemporaneamente sul riconoscimento dellae sulla normalizzazione delle relcon”, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot al Consiglio di sicurezza. 🔗 Unlimitednews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Florida, bandiera israeliana sopra la Palestina durante uno show di droni per celebrare Trump, USA e Israele definiti "difensori della liberta?" - VIDEO - Lo spettacolo di droni si è tenuto per celebrare i "risultati" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lodandolo con slogan come "presidente storico" e "il miglior pacificatore del mondo". Una bandiera di Israele è stata proiettata sopra la Palestina durante un show di droni in Florida 🔗ilgiornaleditalia.it

Gaza, Guterres (Onu) accusa Israele: blocco totale degli aiuti, “ciclo infinito di morte” - New York. “Gaza è un campo di sterminio. Più di un mese è passato senza un singolo carico di aiuti. Nessun cibo, nessuna medicina, nessun carburante”. Con queste parole durissime, pronunciate l’8 aprile al Palazzo di vetro, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha lanciato un allarme drammatico sulla situazione a Gaza, denunciando una crisi umanitaria ormai fuori controllo, accusando apertamente Israele di ostacolare l’ingresso degli aiuti umanitari, riaprendo così “le porte dell’orrore” per i civili palestinesi. 🔗bergamonews.it

A Milano sfila il corteo pro Palestina contro il raid di Israele a Gaza. Tensione davanti al consolato Usa - Milano, 18 marzo 2015 – Bandiere palestinesi al vento, slogan a favore dell'Intifada e accuse a Israele definito "Stato criminale". Un corteo pro Palestina ha attraversato le strade del centro di Milano, concludendosi in piazza Cairoli: i pro Pal hanno protestato per la fine della tregua con gli oltre 400 morti nei raid israeliani. Il corteo era partito al termine della manifestazione iniziata alle 20 in piazza Mercanti. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Guterres Su Israele e Palestina intraprendere azioni irreversibili per la soluzione a due Stati; Guerra Israele M.O, Al Jazeera: Almeno 16 morti in raid su Gaza oggi, 38 ieri. LIVE; Gli Stati Uniti mettono il veto alla risoluzione sulla piena adesione della Palestina all'ONU - Aggiornamento del 18 Aprile delle ore 23:30; Assedio a Gaza, Netanyahu: Abbiamo appena iniziato a colpire Hamas. Israele pronta all'invasione - Bombe israeliane sull'ospedale di Gaza, 5 sanitari uccisi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Guterres “Su Israele e Palestina intraprendere azioni irreversibili per la soluzione a due Stati” - Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres "Su Israele e Palestina intraprendere azioni irreversibili per la soluzione a due Stati" ... 🔗msn.com

Guerra Israele Medio Oriente, Guterres: "Soluzione due Stati a punto non ritorno". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Medio Oriente, Guterres: 'Soluzione due Stati a punto non ritorno'. LIVE ... 🔗tg24.sky.it

António Guterres, segretario generale Onu: “Gaza è un campo di sterminio” - Il segretario Onu Guterres ha denunciato la disastrosa situazione umanitaria a Gaza e intimato a Israele di rispettare il diritto internazionale. 🔗lifegate.it