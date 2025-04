GUSTO — La cultura del cibo italiano

GUSTO lavorano con passione ed energia i coscienziosi produttori, testimoni preziosi di GUSTO, che sono legati a doppio filo all'industria alimentare per tutelare e far conoscere questo tesoro che va gelosamente custodito, non solo per l'appeal sul palcoscenico internazionale, ma anche per l'intima convinzione che siamo ciò che mangiamo. Per l'edizione dedicata a Tuttofood i testimoni della qualità italiana che hanno fatto di questo la loro missione sono: Masiello Food, Gias, Dalla Torre Dorotea, Di Molfetta Frantoiani, Iwai Food, Linepack, Azienda Agricola Monte Castello, Athenor, Fiordelisi, Farris Industria Agroalimentare, Centro Dolce Friuli, Barilla, Filotei Group, Umani Ronchi, Corte di Brignano, Forno Bonomi, Fornopronto, La Pasta Gluten Free Il Girasole, Amuni, Buscema Gastronomia, Pastificio Pangea, Lindt, Pasticceria Cavalier Vicenzi, Life Snack, ADR La Sassellese, Tentazioni Pugliesi, Riccione Piadina, Caseificio San Giovanni, Riso Gallo, Fiore di Puglia, Antonelli Industrie Dolciarie, Urbani Tartufi, RCA Imballaggi Flessibili, Findus. 🔗 Panorama.it - GUSTO — La cultura del cibo italiano

"Linguaggi dell’Anima: Ritmi di Equità": a Capri due giornate all’insegna di solidarietà, inclusione, gusto e cultura - È in programma il 17 e il 21 marzo 2025, a Capri, Linguaggi dell’Anima: Ritmi di Equità, due giornate ricche di eventi, dibattiti, attività pratiche e iniziative culturali aperti a tutti, per vivere momenti di condivisione, riflessione e divertimento in una delle cornici più suggestive del... 🔗napolitoday.it

Food Expo Versilia 2025: cibo e cultura mix vincente - Cibo, cultura e territorio cocktail esplosivo del grande evento ‘Food Expo Versilia 2025‘, in programma dal 29 al 31 marzo. E’ davvero tutto pronto a Viareggio per una manifestazione interessantissima tutta da gustare, giunta alla sua terza edizione, interamente dedicata alla cultura enogastronomica e alle produzioni locali. Viene etichettata dagli addetti ai lavori come “l’unica che racconta l’intero territorio dalle dune del Parco di Migliarino San Rossore, al mare, all’entroterra della Versilia fino alle Alpi Apuane“. 🔗danielebartocciblog.it

"Cena al buio": riscoprire il cibo attraverso tatto, gusto udito e l’olfatto - SAN VITO DEI NORMANNI – Un evento emozionante e coinvolgente ha lasciato il segno nella comunità: la cena al buio “Sensi…ti…va…Mente a tavola”, organizzata dai garanti dei diritti delle persone con disabilità di Carovigno, Vincenzo Donadeo, e San Vito dei Normanni, Dario Siciliano, in... 🔗brindisireport.it

