Guida TV Sky Cinema e NOW | Shall We Dance? Mercoledi 30 Aprile 2025

Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall'azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) trovi "Shall We Dance?", una brillante commedia romantica con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon. Il film segue le vicende di un uomo intrappolato nella routine, che riscopre la passione e la gioia di vivere grazie a una scuola di ballo. Un racconto tenero e coinvolgente, fatto di scelte, emozioni e rinascite personali. Se preferisci il Cinema impegnato, alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) va in onda "Full Metal Jacket – Edizione Deluxe", il capolavoro di Stanley Kubrick che racconta la crudezza della guerra del Vietnam partendo dall'addestramento militare fino all'orrore del fronte.

