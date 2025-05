GUIDA TV 30 APRILE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI CHI L’HA VISTO

GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione!

Rai1
21:30 23:25
Dirty Dancing: Balli Proibiti
Porta a Porta
Film
Talk Show

Rai2
21:20 23:40
Mare Fuori 5 1°Tv
Linea di Confine
Serie Tv
Talk Show

Rai3
21:20 00:00
Chi L'HA VISTO?
Tg3 Linea Notte
Inchieste
Notiziario

Rete 4
21:25 01:00
Fuori dal Coro
Hitler: L'Ultimo Giorno 1°Tv
Talk Show
Film

Canale 5
21:35 23:35
Tutto Quello che Ho 1°Tv
Tg5
Serie Tv
Notiziario

Italia 1
21:15 00:00
Mission: Impossible Protocollo Fantasma
Dampyr 1°Tv
Film
Film

La7
21:15 23:30
Una Giornata Particolare
La7 DOC
Doc.
Doc.

Tv8
21:35 22:55
4 Ristoranti 1°Tv free
4 Ristoranti R
Talent
Talent

Nove
19:30 23:30
Barcellona-Inter
Comedy Match: Best Of
Calcio
Show

GUIDA TV 30 APRILE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI CHI L’HA VISTO - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:25 Dirty Dancing: Balli Proibiti Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:40 Mare Fuori 5 1°Tv Linea di Confine Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:25 01:00 Fuori dal Coro Hitler: L’Ultimo Giorno 1°Tv Talk Show Film Canale 5 21:35 23:35 Tutto Quello che Ho 1°Tv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:15 00:00 Mission: Impossible Protocollo Fantasma Dampyr ... 🔗bubinoblog

