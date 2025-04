Guglielmo Scilla in ospedale operazione più tosta del previsto | come sta

Guglielmo Scilla è un famoso youtuber, che tutti conoscono con il nome di Wilwoosh. Da anni ormai ha un grande seguito e la notizia del suo ricovero ha fatto rapidamente il giro del web. Ma cosa gli è accaduto esattamente? Ecco perché si è ritrovato in ospedale e come sta oggi.Wilwoosh in ospedale, cos'è successoUn brutto colpo per Guglielmo Scilla, che ha subito un intervento alle corde vocali. Tra YouTube, Instagram, TikTok e teatro, la voce è sempre stata fondamentale per lui, così come le sue doti istrioniche. Il fatto di dover restare a riposo, senza potersi esprimere come suo solito, si traduce in una pausa forzata per il suo lavoro.Ad annunciare l'intervento è stato lo stesso Scilla che, con la sincerità che lo contraddistingue, ha spiegato tutto l'accaduto ai suoi follower. Ha condiviso delle immagini che lo ritraggono in ospedale, insieme con una didascalia che non lasciava spazio a fraintendimenti:Speravo fosse una cosa più semplice, ma alla fine l'intervento si è rivelato più tosto del previsto.

Guglielmo Scilla in ospedale, la foto con la flebo: "Più tosto del previsto" - Guglielmo Scilla, attore e youtuber, è stato operato alle corde vocali. Noto a molti con il nome Willwoosh, con cui è diventato famoso su YouTube, ha raccontato su Instagram dell'intervento rivelando che è stato più tosto del previsto. Adesso dovrà rimanere a riposo per alcune settimane per poi... 🔗today.it

