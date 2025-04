Guerra sui rifiuti l’opposizione attacca Costa risponde | Solo propaganda

Guerra” sulla questione rifiuti fra polemiche dell’opposizione, accuse e foto pubblicate sui social. A replicare è l’assessore Stefano Costa con un intervento fatto sul profilo personale.Nel video, girato da di Villa Guglielmi, l’assessore ha difeso l’operato degli uffici, degli operatori e della nuova amministrazione, smontando, dati alla mano, quella che ha definito “una narrazione strumentale” alimentata da chi “ha affidato il servizio e oggi finge di stupirsi dei problemi”.I capigruppo di opposizione Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo e Barbara Boananni avevano, infatti, segnalato in varie zone della città un “caos rifiuti” affermando che “Da settimane i cittadini sono costretti ad assistere a scene di degrado quotidiano”. Si sono interrogati poi su dove sia il problema nel risolvere questo disagio “se dell’azienda o del Comune incapace di impartire direttive chiare e far rispettare i contratti” e hanno parlato di una “condizione cronica che peggiora giorno dopo giorno”, puntando il dito contro l’attuale Amministrazione. 🔗 Fiumicino, 30 aprile 2025 – E’ “” sulla questionefra polemiche del, accuse e foto pubblicate sui social. A replicare è l’assessore Stefanocon un intervento fatto sul profilo personale.Nel video, girato da di Villa Guglielmi, l’assessore ha difeso l’operato degli uffici, degli operatori e della nuova amministrazione, smontando, dati alla mano, quella che ha definito “una narrazione strumentale” alimentata da chi “ha affidato il servizio e oggi finge di stupirsi dei problemi”.I capigruppo di opposizione Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo e Barbara Boananni avevano, infatti, segnalato in varie zone della città un “caos” affermando che “Da settimane i cittadini sono costretti ad assistere a scene di degrado quotidiano”. Si sono interrogati poi su dove sia il problema nel risolvere questo disagio “se dell’azienda o del Comune incapace di impartire direttive chiare e far rispettare i contratti” e hanno parlato di una “condizione cronica che peggiora giorno dopo giorno”, puntando il dito contro l’attuale Amministrazione. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

