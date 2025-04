Guerra in Vietnam i cinque film fondamentali da rivedere subito

Wired.it - Guerra in Vietnam, i cinque film fondamentali da (ri)vedere subito Il 30 aprile 1975 si metteva la parola fine ad un conflitto che il cinema ha descritto con capolavori indimenticabili 🔗 Wired.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Cinque film che riscrivono la guerra: la forza delle Donne in prima linea - Succede di ritrovarsi con il fiato sospeso mentre scorrono immagini di soldati impolverati e paesaggi ridotti in macerie. Inquadrare la guerra, nella sua brutalità, scatena un misto di sgomento e ineluttabilità. Poi, ecco affiorare uno spiraglio inaspettato: una prospettiva femminile, capace di cogliere dettagli e ferite che sfuggono ai toni più “ufficiali” delle cronache militari. […] L'articolo Cinque film che riscrivono la guerra: la forza delle Donne in prima linea è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

“La guerra di Cesare”: il film prodotto da due agrigentini vince il premio come miglior attore protagonista al Bif&st - “Per la capacità di rendere con soave leggerezza il dramma che investe un uomo che dichiara guerra alla sua sconfitta”: con questa motivazione è stato assegnato il premio “Meridiana” al miglior attore protagonista del Bif&st - Bari International film & tv festival - a Fabrizio Ferracane per il... 🔗agrigentonotizie.it

I 10 migliori film sulla Prima Guerra Mondiale, in ordine di importanza - I 10 migliori film sulla Prima Guerra Mondiale, in ordine di importanza La Prima Guerra Mondiale è stato uno dei conflitti più significativi e devastanti della storia, un evento che ha ridefinito il concetto stesso di guerra moderna e ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva. Questo immenso scontro, che ha coinvolto gran parte del mondo tra il 1914 e il 1918, ha fatto da sfondo a numerosi capolavori cinematografici che, nel corso del tempo, hanno cercato di raccontarne gli orrori, il coraggio, il sacrificio e le conseguenze umane. 🔗cinefilos.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I film da (ri)vedere per non dimenticare l'orrore della guerra in Vietnam, a 50 anni dalla caduta di Saigon; Gli orrori della guerra in Vietnam e le drammatiche conseguenze nel film da cinque Oscar di Cimino; Apocalypse Now in tv: dal licenziamento di Keitel alla mancata regia di Lucas, cinque cose che non sapete su questo capolavoro; 5 film di guerra terribilmente realistici e crudeli: i capolavori imperdibili. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra in Vietnam, la storia della sconfitta degli Stati Uniti a 50 anni dalla caduta di Saigon - A 50 anni dalla caduta di Saigon. A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta un piccolo paese contadino sconfisse la più grande potenza militare del mondo. Ma quel conflitto mostrò anche il potere del ... 🔗wired.it

VIETNAM GUERRA SENZA FRONTE - E' un documentario sulla guerra nel Vietnam. Dopo un'introduzione nella quale vengono ricordate le varie tappe che hanno condotto allo stato di belligeranza nel Vietnam, il film cerca di ... 🔗comingsoon.it

Cinque film che riscrivono la guerra: la forza delle Donne in prima linea - Sembra metterci di fronte a un interrogativo impellente: quanto ci siamo abituati a vedere la guerra soltanto come scontro tra eserciti e potere? In questo articolo, vogliamo presentarvi cinque film ... 🔗sbircialanotizia.it