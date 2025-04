Guerra in Ucraina Trump | Putin mi rispetta penso che voglia la pace | Lavrov | Tregua di tre giorni significa l' avvio di negoziati diretti

Tgcom24.mediaset.it - Guerra in Ucraina, Trump: "Putin mi rispetta, penso che voglia la pace" | Lavrov: "Tregua di tre giorni significa l'avvio di negoziati diretti" Il cessate il fuoco sarà dall'8 al 10 maggio. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare". Seul: "Seicento i soldati di Pyongyang morti finora" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Guerra Ucraina, news in diretta, Trump: “No a massacro truppe Kiev nel Kursk”. Putin: “Devono arrendersi” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo l'accordo raggiunto al G7: nuove sanzioni a Mosca se rifiuta il cessate il fuoco. Il Cremlino si dice "cautamente ottimista" dopo il colloquio tra Putin e l'inviato USA. Trump invita a evitare massacri nel Kursk, mentre Putin insiste sulla resa ucraina. Zakharova attacca ancora l'Italia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina-Russia, la proposta di Putin a Trump per fermare la guerra - (Adnkronos) – Vladimir Putin ha presentato la sua proposta a Donald Trump per fermare la guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente russo ha offerto di fermare l’invasione sull’attuale linea del fronte: Mosca conserverebbe i territori delle regioni invase, ma sarebbe disposta a rinunciare alle aree che Kiev controlla negli oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Il quadro è delineato dal Financial Times, che cita fonti informate sul colloquio che il presidente russo ha avuto 10 giorni fa con l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, a San Pietroburgo. 🔗ildenaro.it

Ucraina, Trump: 'Putin mi rispetta, penso che voglia la pace' - "Penso che Putin" voglia la pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista Abc. "Il suo sogno era prendere tutto il Paese ma non lo farà. Mi rispetta", ha messo in evidenza Tr ... 🔗msn.com

Ucraina, Russia: "Tregua è per avvio colloqui con Kiev". Ma Trump "sta perdendo la pazienza" - La proposta del presidente russo di un cessate il fuoco nel Giorno della Vittoria è "l'avvio di negoziati diretti, senza precondizioni. In questa situazione, un cessate il fuoco (di 30 giorni) è ... 🔗msn.com

Trump: "Penso che Putin voglia la pace", Lula da Silva e Putin discuteranno la guerra in Ucraina - Trump afferma che Putin desidera la pace, mentre Lula e Putin si preparano a discutere della guerra in Ucraina. 🔗quotidiano.net