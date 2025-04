Gubbio ai playoff | sfida decisiva contro l' Arezzo per l' accesso alla Serie B

Gubbio. I rossoblù, però, hanno avuto il merito – visto come si era messa la situazione – di qualificarsi ai playoff grazie all’undicesimo posto, che con la vittoria del Rimini in Coppa Italia di categoria ha permesso ai rossoblù l’accesso al mini torneo che decreterà l’ultima promossa in Serie B. La stagione, dunque, è tutt’altro che finita e i ragazzi di mister Fontana hanno approcciato ieri la settimana che li porterà alla sfida con l’Arezzo, prevista per domenica 4 maggio alle ore 20.Dopo il giorno di riposo concesso lunedì, ieri hanno effettuato l’allenamento nel pomeriggio; oggi, invece, è prevista una doppia seduta (la mattina alle 10 e il pomeriggio alle 15), mentre quelle di giovedì, venerdì e sabato, in cui verrà effettuata la rifinitura, si svolgeranno tutte alle ore 10. 🔗 Sport.quotidiano.net - Gubbio ai playoff: sfida decisiva contro l'Arezzo per l'accesso alla Serie B La sconfitta per 3-0 sul campo della SPAL ha sancito la chiusura di questa regular season per il. I rossoblù, però, hanno avuto il merito – visto come si era messa la situazione – di qualificarsi aigrazie all’undicesimo posto, che con la vittoria del Rimini in Coppa Italia di categoria ha permesso ai rossoblù l’al mini torneo che decreterà l’ultima promossa inB. La stagione, dunque, è tutt’altro che finita e i ragazzi di mister Fontana hanno approcciato ieri la settimana che li porteràcon l’, prevista per domenica 4 maggio alle ore 20.Dopo il giorno di riposo concesso lunedì, ieri hanno effettuato l’allenamento nel pomeriggio; oggi, invece, è prevista una doppia seduta (la mattina alle 10 e il pomeriggio alle 15), mentre quelle di giovedì, venerdì e sabato, in cui verrà effettuata la rifinitura, si svolgeranno tutte alle ore 10. 🔗 Sport.quotidiano.net

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Rugby reggiano: Valorugby in corsa playoff, sfida decisiva a Mogliano - Il weekend del rugby reggiano poggia su tre zampe. La zampa più importante al Quaggia Stadium di Mogliano, nella marca trevigiana, dove i Diavoli capitanati da Bertaccini cercano oggi pomeriggio punti determinanti nella corsa ai playoff; una zampa minore ma non meno vibrante alla Canalina, ove il Valorugby cadetto allenato da Manici ospita alle 15.30 il Rugby Parma nel derby al vertice di C1; e il terzo piedino domattina nel brulicante torneo “Città del Tricolore”, con centinaia di bambini di tutta Italia a sfidarsi tra la Canalina e il Mirabello. 🔗sport.quotidiano.net

Spal: sfida decisiva contro il Gubbio per superare il Milan Futuro in classifica - È una marcia di avvicinamento all’ultima giornata di campionato molto particolare quella della squadra di Baldini (nella foto), che sotto sotto pensa già ai playout contro il Milan Futuro ma è chiamata a battere il Gubbio per provare in extremis a superare i rossoneri in classifica. È un sorpasso molto complicato, considerando che la squadra di Oddo domani ospiterà una Vis Pesaro priva di grosse motivazioni, in quanto già certa di un posto nei playoff proprio come il Gubbio. 🔗sport.quotidiano.net

