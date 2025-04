Guardate Dembélé ecco cosa può fare un buon tecnico se può usare il campionato come allenamento Guardian

Dembélé attraversava il campo con le infradito. L’unico riuscito in qualche modo a elevarsi al di sopra della battaglia, l’unico a giocare la partita in condizioni di facilità”, scrive Jonathan Liew sul Guardian.Perché, per l’editorialista del Guardian, è il simbolo di un fenomeno: “non sorprende, data la sua incessante ricerca di atletismo e margini fisici, che le squadre della Premier League a volte sembrino così impreparate quando si scontrano con una squadra tecnicamente d’élite, ricca di autentica inventiva e astuzie tattiche, piena di giocatori divertenti che non cercano di vincere il contatto, ma di evitarlo del tutto”. “Dembélé, con tutto il suo potere stellare e la sua astuzia, è anche la chiave di questa sfuggenza“. 🔗 Ilnapolista.it - Guardate Dembélé, ecco cosa può fare un buon tecnico se può usare il campionato come allenamento (Guardian) Mentre il Psg festeggiava ansimante la vittoria sull’Arsenal Ousmaneattraversava il campo con le infradito. L’unico riuscito in qualche modo a elevarsi al di sopra della battaglia, l’unico a giocare la partita in condizioni di facilità”, scrive Jonathan Liew sul.Perché, per l’editorialista del, è il simbolo di un fenomeno: “non sorprende, data la sua incessante ricerca di atletismo e margini fisici, che le squadre della Premier League a volte sembrino così impreparate quando si scontrano con una squadra tecnicamente d’élite, ricca di autentica inventiva e astuzie tattiche, piena di giocatori divertenti che non cercano di vincere il contatto, ma di evitarlo del tutto”. “, con tutto il suo potere stellare e la sua astuzia, è anche la chiave di questa sfuggenza“. 🔗 Ilnapolista.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ecco la piazza di Ventotene: guardate queste immagini, la colossale figuraccia del Pd | Video - A Ventotene la piazza del centrosinistra è di fatto, per usare un eufemismo, poco piena. Come ci raccontra Alessandro Gonzato, questo è il risultato della chiamata progressista sull'isola dopo il caos in Parlamento e le accuse e gli insulti a Giorgia Meloni. Insomma, a giudicare da queste immagini, nessuna marea di bandiere dell'Europa o del Pd. Solo un gruppo di poche persone, tra cui gli esponenti dem giunti qui di proposito. 🔗liberoquotidiano.it

La lezione di Crosetto ai Fratoiannez: ecco cosa devono fare con la Tesla... - Guido Crosetto dà lezioni di stile a Nicola Fratoianni sul Tesla-Gate e gli da un consiglio non richiesto di cui far tesoro. Il ministro della difesa e cofondatore di Fratelli d'Italia è intervenuto infatti sul suo profilo X con un tweet sulla scivolosa vicenda in cui sono incappati il segretario di AVS e la moglie e deputata di Sinistra Italiana, Elisabetta Piccolotti. “Io non ho una Tesla. Non la comprerei mai. 🔗iltempo.it

Doctor Who: Futuro Incerto Dopo la Stagione 15? Ecco Cosa Sappiamo! - Sei fan di Doctor Who? Preparati, perché il futuro della serie potrebbe essere più incerto di quanto pensi! Russell T. Davies, showrunner dello show, ha lasciato intendere che potremmo dover aspettare parecchio per vedere nuovi episodi dopo la stagione 15, in onda da questo fine settimana. Pausa In Vista: Quanto Dovremo Aspettare? Davies ha suggerito che ci potrebbe essere una "pausa" nella serie, tanto che, citando le sue parole, "gli spettatori di Newsround cresceranno di alcuni anni". 🔗mistermovie.it