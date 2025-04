Guaio Inter si fa male Lautaro Martinez | entra Taremi al suo posto

Inter nel finale di primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Al 44°, cercando un cambio. 🔗 Problema in casanel finale di primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Al 44°, cercando un cambio. 🔗 Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Guaio Inter, si fa male Lautaro Martinez: cosa filtra, cambio pronto - Problema in casa Inter nel finale di primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Al 44°, cercando un cambio... 🔗calciomercato.com

Inter Bayern Monaco, prosegue il festival degli infortuni. Nei tedeschi si fa male anche lui! - Inter Bayern Monaco, prosegue il festival degli infortuni. Nei tedeschi va ko anche il presidente! Assenti della partita, ma sicuramenti tra i più citati nei giorni che stanno anticipando la doppia sfida tra Inter e Bayern Monaco in Champions League, sono sicuramente i tanti infortunati che tra le due formazioni non sono potuti o non […] 🔗calcionews24.com

Inter Bayern Monaco, si fa male anche…il presidente dei bavaresi! Rottura del perone per Hainer - di RedazioneInter Bayern Monaco senza il presidente dei bavaresi Hainer: si è rotto il perone a pochi giorni dalla sfida di Champions League Inter Bayern Monaco senza un altro infortunato. Questa volta non si tratta di un giocatore della rosa dei tedeschi, ma di Herbert Hainer, 70enne presidente del club bavarese, che si è rotto il perone mentre faceva sport domenica scorsa. Un infortunio che lo obbligherà a saltare la trasferta di domani a Milano, dove i bavaresi tenteranno l’impresa di ribaltare il 2-1 dell’andata in casa dell’Inter per accedere alle semifinale di Champions League. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Guaio Inter, si fa male Lautaro Martinez: cosa filtra, cambio pronto; No, con i guai dell’Inter la maglia di Chiara Ferragni non c’entra un caz*o: la sfiga non esiste, gli sfigati sì. Da Masini a Salvini, dagli arbitri all’oroscopo, perché è sempre colpa di qualcun altro se facciamo schifo?; Musiala, infortunio per il Bayern Monaco: salta l'Inter in Champions League; Inter, di chi non si fida Simone Inzaghi: quel grosso guaio nerazzurro | .it. 🔗Cosa riportano altre fonti

Guaio Inter, si fa male Lautaro Martinez: cosa filtra, cambio pronto - Problema in casa Inter nel finale di primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Al 44°, cercando un ... 🔗msn.com

Inter, il giocatore ha un guaio al polmone: malore davanti alla famiglia | La corsa in ospedale - Ed è proprio questo quanto accaduto di recente ad una vecchia conoscenza dell’Inter. Il giocatore in questione infatti ... si tratta di un pesante guaio ad un polmone. Vediamo però nelle prossime ... 🔗mondosportivo.it

Lautaro ko, guaio Inter: l'infortunio col Barcellona, cosa fa Inzaghi - La punta argentina si ferma poco prima della fine del primo tempo: mani sul volto ma il tecnico nerazzurro gli chiede di stringere i denti ... 🔗tuttosport.com