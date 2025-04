Guaio Inter si fa male Lautaro Martinez | cosa filtra in vista della partita di ritorno

Inter nel finale di primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Al 44°, cercando un cambio. 🔗 Problema in casanel finale di primo temposemifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Al 44°, cercando un cambio. 🔗 Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Guaio Inter, si fa male Lautaro Martinez: cosa filtra, cambio pronto - Problema in casa Inter nel finale di primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Al 44°, cercando un cambio... 🔗calciomercato.com

Guaio Inter, si fa male Lautaro Martinez: entra Taremi al suo posto - Problema in casa Inter nel finale di primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Al 44°, cercando un cambio... 🔗calciomercato.com

Inter Bayern Monaco, prosegue il festival degli infortuni. Nei tedeschi si fa male anche lui! - Inter Bayern Monaco, prosegue il festival degli infortuni. Nei tedeschi va ko anche il presidente! Assenti della partita, ma sicuramenti tra i più citati nei giorni che stanno anticipando la doppia sfida tra Inter e Bayern Monaco in Champions League, sono sicuramente i tanti infortunati che tra le due formazioni non sono potuti o non […] 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Guaio Inter, si fa male Lautaro Martinez: cosa filtra, cambio pronto; Guaio Inter, si fa male Lautaro Martinez: cosa filtra, cambio pronto; No, con i guai dell’Inter la maglia di Chiara Ferragni non c’entra un caz*o: la sfiga non esiste, gli sfigati sì. Da Masini a Salvini, dagli arbitri all’oroscopo, perché è sempre colpa di qualcun altro se facciamo schifo?; Musiala, infortunio per il Bayern Monaco: salta l'Inter in Champions League. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Guaio Inter, si fa male Lautaro Martinez: cosa filtra, cambio pronto - Problema in casa Inter nel finale di primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Al 44°, cercando un ... 🔗msn.com

Tegola Inter! Lautaro Martinez si fa male a Barcellona: problema ai flessori della coscia sinistra, dentro Taremi. Ecco come sta - L’attaccante argentino lascia il campo dopo 45' a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra L’Inter perde Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter… Leggi ... 🔗informazione.it

Lautaro ko, guaio Inter: l'infortunio col Barcellona, cosa fa Inzaghi - La punta argentina si ferma poco prima della fine del primo tempo: mani sul volto ma il tecnico nerazzurro gli chiede di stringere i denti ... 🔗tuttosport.com