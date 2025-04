GTWC Europe Ferrari all’attacco anche in Sprint Cup Rovera e Leclerc sfidano BMW e Mercedes

Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il Regno Unito inaugura la stagione agonistica a qualche settimana dalla prima competizione valida per l'Endurance Cup vinta dalla BMW M4 GT3 EVO n. 32 Team WRT di Kelvin van der Linde, Charles Weerts, Ugo De Wilde.I primi due saranno protagonisti anche nella Sprint Cup, il sudafricano rimpiazza Dries Vanthoor accanto al tre volte campione Weerts. L'auto n. 32 sfida la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Lucas Auer, Maro Engel, vincitori lo scorso anno della classifica generale dopo una lunga lotta contro la compagine di Vincent Vosse.Occhi puntati alla vigilia del noto campionato SRO su Ferrari che finalmente avrà due 296 GT3 in pista full-time con AF Corse.

