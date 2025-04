GTA 6 non ha realmente bisogno di un secondo trailer secondo un ex-Rockstar Games

secondo chi ha lavorato a lungo all’interno di Rockstar Games, non è necessario alcun secondo trailer. Lo ha affermato nello specifico Obbe Vermeij, ex technical director dello studio, in una serie di messaggi pubblicati su X per ricordare il 17° anniversario di GTA IV. Commentando indirettamente il futuro della saga, Vermeij ha dichiarato che, se fosse in mano sua la decisione, non pubblicherebbe altri trailer, perché il gioco è già abbastanza atteso da non aver bisogno di ulteriori spinte promozionali.Vermeij ha sottolineato che l’elemento sorpresa potrebbe rendere l’uscita di GTA 6 un evento ancora più memorabile e impattante. A suo dire, il clamore intorno al titolo è già talmente diffuso che qualsiasi nuovo video rischierebbe solo di diluire l’hype, invece di accrescerlo. 🔗 Game-experience.it - GTA 6 non ha realmente bisogno di un secondo trailer, secondo un ex-Rockstar Games L’attesa per GTA 6 è alle stelle, machi ha lavorato a lungo all’interno di, non è necessario alcun. Lo ha affermato nello specifico Obbe Vermeij, ex technical director dello studio, in una serie di messaggi pubblicati su X per ricordare il 17° anniversario di GTA IV. Commentando indirettamente il futuro della saga, Vermeij ha dichiarato che, se fosse in mano sua la decisione, non pubblicherebbe altri, perché il gioco è già abbastanza atteso da non averdi ulteriori spinte promozionali.Vermeij ha sottolineato che l’elemento sorpresa potrebbe rendere l’uscita di GTA 6 un evento ancora più memorabile e impattante. A suo dire, il clamore intorno al titolo è già talmente diffuso che qualsiasi nuovo video rischierebbe solo di diluire l’hype, invece di accrescerlo. 🔗 Game-experience.it

Cosa riportano altre fonti

GTA 6 ha causato lo spostamento della data di uscita di Borderlands 4? Ha risposto Gearbox - Nel corso della giornata di ieri, è stato rivelato che Borderlands 4 uscirà prima del previsto: Gearbox ha annunciato che il lancio del gioco è stato anticipato di undici giorni, passando dal 23 al 12 settembre. Una mossa decisamente inusuale nel settore, dove i rinvii sono molto più frequenti delle anticipazioni. L’annuncio ha subito fatto scattare le speculazioni: molti hanno ipotizzato che questa decisione sia stata presa per evitare la concorrenza schiacciante di GTA 6, il colosso di Rockstar atteso per l’autunno e previsto come il più grande lancio dell’anno. 🔗game-experience.it

GTA 6, il CEO di Corsair ha rivelato il periodo di uscita della versione PC? - GTA 6 è senza dubbio il gioco più atteso degli ultimi anni, e mentre l’uscita su console è prevista per l’autunno 2025, molti si chiedono quando arriverà la versione PC. Rockstar Games non ha ancora fornito dettagli ufficiali, ma un’indiscrezione potrebbe aver anticipato la finestra di lancio: secondo Andy Paul, CEO di Corsair, Grand Theft Auto 6 potrebbe debuttare su PC all’inizio del 2026. Come riportato prontamente da Insider Gaming, Paul ha fatto questa affermazione durante un recente meeting finanziario, mentre discuteva del mercato hardware e dell’interesse crescente per le nuove GPU ... 🔗game-experience.it

GTA 6, niente trailer 2 ma Rockstar Games ha deciso di promuovere il film di Danny Dyer - I fan di GTA 6 continuano ad attendere con impazienza il secondo trailer, ma Rockstar Games non sembra avere fretta di rilasciarlo. Dopo il primo video di dicembre 2023, tutto tace, e le varie speculazioni sulle possibili date di uscita del nuovo trailer si sono rivelate infondate. Tuttavia, Rockstar non è rimasta completamente in silenzio: recentemente ha deciso di promuovere Marching Powder, una commedia britannica diretta da Nick Love con Danny Dyer come protagonista. 🔗game-experience.it

