Gruppo Hera approvato bilancio 2024 margine operativo lordo adjusted a €158 mln +62% e dividendo in rialzo a € 015 +71%

Gruppo ha approvato il bilancio 2024 con un utile netto adjusted in crescita del 31,8% a €494,5 mln e investimenti operativi lordi saliti a €860,3 mln; presentata anche rendicontazione di sostenibilità, con focus su crescita e impatti ambientali Gruppo Hera, approvato bilancio 🔗Ilgiornaleditalia.it Ilgiornaleditalia.it - Gruppo Hera, approvato bilancio 2024, margine operativo lordo adjusted a €1,58 mln (+6,2%) e dividendo in rialzo a € 0,15 (+7,1%) L'assemblea delhailcon un utile nettoin crescita del 31,8% a €494,5 mln e investimenti operativi lordi saliti a €860,3 mln; presentata anche rendicontazione di sostenibilità, con focus su crescita e impatti ambientali

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Approvato il Bilancio Consuntivo: "A disposizione 900 mila euro per opere pubbliche" - La giunta comunale di Cesa ha approvato, giovedì scorso. il conto consuntivo dell’anno 2024. La gestione amministrativa si chiude con avanzo di amministrazione con quasi otto milioni di euro. Il risultato contabile è più che soddisfacente, oltre al fatto che sono stati rispettati tutti i... 🔗casertanews.it

Camera di Commercio, il bilancio approvato: oltre 350mila euro di attivo - Dopo dieci anni, la Camera di commercio chiude il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024 con un avanzo di esercizio pari a 354.641,87 euro. «Nonostante l’esiguità del personale, è stato raggiunto un risultato molto importante», commenta il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina... 🔗messinatoday.it

Provincia di Prato, approvato il bilancio di previsione 2025-2027 - Prato, 24 febbraio 2025 - Nella seduta straordinaria del consiglio provinciale di venerdì 21 febbraio è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 della Provincia di Prato, di un valore complessivo di 50 milioni di euro, confermando la solidità economica-finanziaria dell’Ente. Il documento è stato approvato con 8 voti favorevoli da parte dei consiglieri di maggioranza e 2 voti contrari dei consiglieri di opposizione. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assemblea dei Soci Hera: approvati il bilancio 2024 e il dividendo in rialzo a 15 centesimi; Assemblea dei Soci Hera: approvati il bilancio 2024 e il dividendo in rialzo a 15 centesimi; Via libera di Hera al bilancio. Dividendi in salita: in arrivo 14 milioni di euro sul territorio; Hera approva bilancio 2024: utile netto sale del 28%. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gruppo Hera: margine operativo lordo a 1,5 miliardi - L’Assemblea ha, quindi, approvato le variazioni statutarie ... Nel corso dell’illustrazione del bilancio 2024, è stata presentata all’Assemblea anche la Rendicontazione di sostenibilità del Gruppo ... 🔗chiamamicitta.it

Hera, approvato bilancio record: dividendo in rialzo a 15 centesimi - Forte incremento dell’utile netto adjusted di pertinenza degli Azionisti, che raggiunge i 494,5 milioni (+31,8%) ... 🔗lapressa.it

Gruppo Hera, approvato bilancio 2024, margine operativo lordo adjusted a €1,58 mln (+6,2%) e dividendo in rialzo a € 0,15 (+7,1%) - Gruppo Hera, approvato bilancio 2024, margine operativo lordo adjusted a €1,58 mln (+6,2%) e dividendo in rialzo a € 0,15 (+7,1%). Si è riunita a Bologna l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci ... 🔗informazione.it