Grottaminarda istituito il notiziario online Punto comune

Punto comune", notiziario on-line formalmente istituito. 🔗 Avellinotoday.it - Grottaminarda, istituito il notiziario online "Punto comune" “Promuovere la consapevole partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso una costante e diretta informazione sulle attività dell'Ente e su tutto ciò che riguarda la comunità grottese”.Questo in sintesi l'obiettivo di "",on-line formalmente. 🔗 Avellinotoday.it

Grottaminarda, domani il Consiglio comunale: l'istituzione di un notiziario comunale on-line tra gli argomenti - La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per domani, martedì 29 aprile alle ore 18:00, in prima convocazione, e per mercoledì 30 aprile, sempre alle ore 18:00, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza. Il Consiglio comunale...

Un notiziario comunale online per Grottaminarda: domani ne discute l'Assise - La presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria dell'Assise per domani, martedì 29 aprile alle ore 18:00, in prima convocazione, e per m ...

