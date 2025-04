Grosseto-Siena | Consonni cerca la vittoria per sperare nei playoff

Grosseto contro il Siena ha come gli stessi bianconeri sono un risultato a disposizione. La formazione di mister Consonni, ex capitano del grifone da calciatore, che ad inizio stagione aveva preso il posto di Malotti arrivando anche a -5 dal Livorno dopo una bella striscia di successi, deve vincere il derby e sperare necessariamente in un ko dell’Orvietana sul difficile campo del Trestina per centrare il quinto posto. In caso di arrivo con gli stessi punti degli umbri infatti Dierna e compagni sarebbero dentro la post season per via degli scontri diretti a favore. "Il derby col Siena? E’ una partita importante e sentita. 🔗 Sport.quotidiano.net - Grosseto-Siena: Consonni cerca la vittoria per sperare nei playoff Senza gli squalificati Sabelli e Macchi (ammoniti nell’ultimo turno e diffidati), il bomber Marziali (espulso ad inizio ripresa a Ghiviborgo) che decise il match di andata e l’infortunato Cretella, ilcontro ilha come gli stessi bianconeri sono un risultato a disposizione. La formazione di mister, ex capitano del grifone da calciatore, che ad inizio stagione aveva preso il posto di Malotti arrivando anche a -5 dal Livorno dopo una bella striscia di successi, deve vincere il derby enecessariamente in un ko dell’Orvietana sul difficile campo del Trestina per centrare il quinto posto. In caso di arrivo con gli stessi punti degli umbri infatti Dierna e compagni sarebbero dentro la post season per via degli scontri diretti a favore. "Il derby col? E’ una partita importante e sentita. 🔗 Sport.quotidiano.net

