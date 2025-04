Grey' s Anatomy Debbie Allen implora Ellen Pompeo di tornare | Porta il tuo sedere a casa

Debbie Allen, che interpreta la dottoressa Catherine Fox in Grey's Anatomy, ha chiesto scherzosamente a Ellen Pompeo di tornare a tempo pieno nello show durante la cerimonia che ha svelato la stella di Pompeo sulla Hollywood Walk of Fame. "L'abbiamo fatta uscire per andare a fare quell'altro show", ha scherzato Allen a proposito della partecipazione dell'attrice alla serie limitata Good American Family - il suo primo ruolo da protagonista al di fuori di Grey's in 20 anni. "Ok, signorina Thing. Stai bene adesso? L'hai fatto. Ora Porta il tuo sedere a casa". Allen ha poi riferito a Pompeo che è .

