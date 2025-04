Greggio stronca Yildiz | Con la sua stupidaggine stava per rovinare la partita Dico questo sulla sua espulsione

Greggio: «stupidaggine di Yildiz, stava per rovinarci». Il commento sull'espulsione del numero 10 bianconeroEzio Greggio, su X, ha commentato così l'espulsione di Kenan Yildiz contro il Monza.Greggio – «La Juventus aveva fatto una partitaccia a Parma e aveva perso. Oggi stavamo facendo una buona partita e abbiamo vinto nonostante Yildiz con la sua stupidaggine stava per rovinarcela. E con la squalifica ci farà penare le prossime. Ma cosa c. gli salta in mente??? Vinci 2 a 0, sei alla fine del primo tempo, ma sei tu che devi fare innervosire gli avversari e non il contrario. Igor . Chiello. spiegateglielo».

