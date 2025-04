Grazie a un nuovo protocollo i biologi entrano nelle farmacie lombarde

biologi e Federfarma della Lombardia hanno recentemente firmato un protocollo d’Intesa che, di fatto, porta i biologi all’interno delle farmacie della regione, integrando le rispettive competenze per l’accesso più ampio da parte dei pazienti a prestazioni di prevenzione e supporto clinico. La collaborazione, in linea con le normative vigenti, si concentrerà su attività congiunte in ambito formativo, scientifico e operativo. Il protocollo, valido fino al 31 dicembre 2026, prevede l’attivazione di servizi quali consulenze dietetico-nutrizionali, esecuzione di prelievi ematici capillari e tamponi, oltre a iniziative di educazione alla salute. Intervistati da Italpress, Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, e Rudy Alexander Rossetto, presidente dell’Ordine dei biologi della Lombardia, hanno spiegato contenuti, contesto e prospettive future di questa nuova collaborazione. 🔗 Unlimitednews.it - Grazie a un nuovo protocollo i biologi entrano nelle farmacie lombarde MILANO (ITALPRESS) – L’Ordine deie Federfarma della Lombardia hanno recentemente firmato und’Intesa che, di fatto, porta iall’interno delledella regione, integrando le rispettive competenze per l’accesso più ampio da parte dei pazienti a prestazioni di prevenzione e supporto clinico. La collaborazione, in linea con le normative vigenti, si concentrerà su attività congiunte in ambito formativo, scientifico e operativo. Il, valido fino al 31 dicembre 2026, prevede l’attivazione di servizi quali consulenze dietetico-nutrizionali, esecuzione di prelievi ematici capillari e tamponi, oltre a iniziative di educazione alla salute. Intervistati da Italpress, Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, e Rudy Alexander Rossetto, presidente dell’Ordine deidella Lombardia, hanno spiegato contenuti, contesto e prospettive future di questa nuova collaborazione. 🔗 Unlimitednews.it

