Gravina | Conte è esigente per natura la sua mentalità si sta diffondendo e rende bello il campionato

Gravina è intervenuto al termine del consueto Consiglio Federale. Tra i tanti temi trattati non è mancato il riferimento al Napoli di Conte, attualmente in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sull'Inter campione d'Italia, che stasera scenderà in campo a Barcellona. Di seguito un breve estratto delle dichiarazioni succitate:

Gravina: «Il campionato è bellissimo, Conte diffonde mentalità vincente»

«Il campionato è bellissimo, dimostra quanta esperienza a livello di mentalità vincente sta diffondendo un allenatore esigente per natura come Antonio Conte. Una società che sta dimostrando di avere visione come il Napoli, ci sono realtà di provincia che stanno crescendo in maniera esponenziale e un grande plauso va a Bologna, Atalanta e Como.

Gravina: "Campionato splendido: Conte esigente, ma che mentalità. Il Napoli ha visione" - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato dell'andamento del campionato di Serie A soffermandosi anche sul Napoli di Antonio Conte. 🔗msn.com