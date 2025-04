Grave infortunio sul lavoro | Operaio mano straziata Condannato a nove mesi

mano di un Operaio", aggiunge ricostruendo nella requisitoria davanti al giudice Simone Spina l'ennesimo infortunio sul lavoro che arriva nelle aule del tribunale. Accaduto il 10 settembre 2021 nell'area di servizio di Montepulciano sull'A1 al dipendente di una ditta che, spiega più avanti il difensore del titolare di quest'ultima, "aveva un contratto con Anas per la manutenzione stradale" effettuando anche interventi d'urgenza in autostrada. "In quella situazione – ha aggiunto l'avvocato Roberto Inches – non potevano prenderla e portarla in officina per la sostituzione.

Grave infortunio sul lavoro: "Operaio, mano straziata". Condannato a nove mesi - Il titolare della ditta accusato di lesioni colpose e di violazione del Testo unico sulla sicurezza. La squadra stava sostituendo il pneumatico di un’asfaltatrice quando il cric cedette. 🔗lanazione.it

