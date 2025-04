Grave infortunio sul lavoro a Veniano | operaio di 42 anni ricoverato in codice rosso

Grave infortunio sul lavoro ieri mattina, lunedì 29 aprile, in via Nazione Italiana 46 a Veniano. Un uomo di 42 anni si è ferito al braccio sinistro mentre utilizzava un flessibile. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15:20.In un primo momento le sue condizioni sembravano serie ma non. 🔗 Quicomo.it - Grave infortunio sul lavoro a Veniano: operaio di 42 anni ricoverato in codice rosso sulieri mattina, lunedì 29 aprile, in via Nazione Italiana 46 a. Un uomo di 42si è ferito al braccio sinistro mentre utilizzava un flessibile. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15:20.In un primo momento le sue condizioni sembravano serie ma non. 🔗 Quicomo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grave infortunio sul lavoro: operaio di Anconambiente travolto da auto in retromarcia - Ancona, 9 aprile 2025 – Un giovane dipendente di Anconambiente è stato investito e ferito gravemente oggi pomeriggio da un’auto in retromarcia. Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto in via Togliatti, a Montedago. Il 23enne, di nazionalità marocchina e residente a Osimo era appena sceso dal camion per effettuare il suo lavoro quotidiano, quando un’auto in retromarcia non si è accorta di lui e lo ha travolto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Grave infortunio sul lavoro: boscaiolo travolto da una pianta - Grave infortunio sul lavoro a Enego, in provincia di Vicenza. Un boscaiolo di 29 anni, originario di Maniago, è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una pianta. Il fatto è successo questo pomeriggio intorno alle 15:10 nei pressi dei boschi nella località Cornetto. A dare l'allarme sono... 🔗pordenonetoday.it

Grave infortunio sul lavoro: un operaio di 53 anni resta schiacciato da un mezzo meccanico. Le sue condizioni sono purtroppo serie. L’incidente in una cava nella zona di Morolo - Un altro grave infortunio sul lavoro quello accaduto in provincia di Frosinone questa mattina, quando un operaio 53enne è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in una cava situata lungo la via Morolense, nel territorio di Morolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30, quando l’uomo è stato schiacciato da un mezzo meccanico utilizzato per la movimentazione della terra. La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, il 53enne stava lavorando in prossimità di una macchina operatrice quando, per cause ancora da accertare, è rimasto coinvolto nell’incidente. 🔗dayitalianews.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grave infortunio sul lavoro a Veniano: operaio di 42 anni ricoverato in codice rosso; Veniano, si ferisce a un braccio con il flessibile. Grave operaio 42enne; Veniano, si ferisce a un braccio con il flessibile. Grave operaio 42enne. 🔗Cosa riportano altre fonti

Incidente sul lavoro, grave un operaio - Un operaio straniero di 42 anni si è procurato un gravissimo taglio all’avambraccio sinistro, mentre stava lavorando utilizzando un ... 🔗msn.com

Veniano, si ferisce a un braccio con il flessibile. Grave operaio 42enne - Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Veniano. Un operaio di 42 anni, per cause ancora da chiarire, ... 🔗espansionetv.it