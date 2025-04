Grave incidente sul lavoro | operaio travolto da una pesante matassa di metallo Purtroppo serie le ferite riportate Il drammatico episodio all’interno di un’azienda di Ceprano

incidente sul lavoro in una siderurgica a Strangolagalli: operaio ferito GravementeUn Grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi in una industria siderurgica situata nella zona industriale di Ceprano, in provincia di Frosinone. Un operaio di 44 anni, mentre stava lavorando su un carrello elevatore, è stato investito da una pesante matassa di cavo in ferro. L’uomo, residente a Strangolagalli, ha riportato gravi ferite a causa dell’incidente.La dinamica dell’incidenteL’incidente è avvenuto intorno alle 15:00, quando l’operaio, impegnato nelle operazioni di movimentazione del materiale, è stato colpito da una matassa di cavo in ferro. La forza dell’impatto ha causato un trauma da schiacciamento al braccio sinistro, una ferita all’orecchio destro e una lussazione alla caviglia sinistra. 🔗 Dayitalianews.com - Grave incidente sul lavoro: operaio travolto da una pesante matassa di metallo. Purtroppo serie le ferite riportate. Il drammatico episodio all’interno di un’azienda di Ceprano sulin una siderurgica a Strangolagalli:feritomenteUnsulsi è verificato nel pomeriggio di oggi in una industria siderurgica situata nella zona industriale di, in provincia di Frosinone. Undi 44 anni, mentre stava lavorando su un carrello elevatore, è stato investito da unadi cavo in ferro. L’uomo, residente a Strangolagalli, ha riportato gravia causa dell’.La dinamica dell’L’è avvenuto intorno alle 15:00, quando l’, impegnato nelle operazioni di movimentazione del materiale, è stato colpito da unadi cavo in ferro. La forza dell’impatto ha causato un trauma da schiacciamento al braccio sinistro, una ferita all’orecchio destro e una lussazione alla caviglia sinistra. 🔗 Dayitalianews.com

