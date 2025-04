Granfondo a Bergamo strade chiuse e divieti di sosta | tutti i provvedimenti

Bergamo. Domenica 4 maggio si svolgerà a Bergamo e nel territorio della provincia la Bgy Airport Granfondo di ciclismo.Per consentirne lo svolgimento in sicurezza la Polizia locale ha emesso un'ordinanza che istituisce, temporaneamente, i seguenti provvedimenti viabilistici e chiusure.I provvedimentiDalle 8 del 3 maggio fino a mezzanotte del 4 maggio in via Marzabotto, in via Nedo Nadi e in piazzale Goisis, nel tratto compreso tra via Nedo Nadi e via del Lazzaretto, vigerà il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi a servizio della manifestazione.Dalle 14 del 3 maggio fino alle 17 del 4 maggio in piazzale Goisis fronte Curva Sud, in via Fossoli, nel tratto compreso tra i civici 2 e la via Marzabotto, in via Conca Fiorita, nel tratto compreso tra il civico 10 e via Marzabotto e in via del Lazzaretto vigerà il divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi a servizio della manifestazione.

