Grandinate a Uboldo arrivano i risarcimenti per il centro sportivo

arrivano finalmente a Uboldo i risarcimenti per i danni delle Grandinate agli impianti e alle strutture del centro sportivo. La grandinata del luglio 2023 aveva provocato gravi ripercussioni anche qui, soprattutto ai pannelli fotovoltaici appena installati dal Comune sugli immobili. Da allora è stata lunga la strada per riuscire a ottenere il rimborso dei danni.

