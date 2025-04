Grandi manovre al Nazareno Pd aria di congresso anticipato

aria di congresso nel Pd. Nel 2026. Per sancire la 'rifondazione' in chiave Ds del partito a guida Elly Schlein (foto) e scaraventare il cuore e le liste elettorali oltre l'ostacolo (allo stato attuale insormontabile) delle elezioni politiche 2027. Che sia per provare a vincere o per rafforzare il partito, chi più e chi meno, questo vagheggiano i fedelissimi della segretaria e le sinistre che lavorano per ascriversi al ruolo dei bolscevichi (ovvero maggioranza) anche suo malgrado. Con buona pace dell'assemblea nazionale ipotizzata nella seconda metà di maggio per l'evocato "chiarimento politico" che sta a cuore a maggioranza e sinistre dopo le divaricazioni, anche coi partner socialisti europei, riguardo al piano di riarmo europeo e non solo.Uno showdown non può infatti avere luogo prima delle elezioni regionali 2025, che la segretaria ha tutte le buone ragioni per guardare con ottimismo.

