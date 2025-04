Grande successo per l' ottava edizione del Torneo Mirabilandia Festival

Grande successo per Adriasport che, lo scorso weekend, ha portato in campo 162 squadre provenienti da tutta Italia nell'ottava edizione del Torneo Mirabilandia Festival. La manifestazione di calcio giovanile, che ha visto anche la partecipazione di due compagini straniere – i serbi del Milutinac e i maltesi dello Zebbug Rangers – si è svolta tra venerdì 25 e domenica 27 nelle località di Cervia e Cesenatico, nelle quali bambini e ragazzi di ogni fascia d'età hanno potuto dare vita ad oltre 400 gare, durante le quali le squadre hanno dimostrato Grande correttezza e rispetto dei valori dello sport.A partire dai Pulcini dell'Under 10 tutte le prime classificate hanno ricevuto i loro trofei, con i bolognesi del Corticella che si sono aggiudicati il Torneo rosa davanti ai pari età delle Terre Matildiche.

Grande successo per l'ottava edizione del Torneo Mirabilandia Festival - Adriasport trionfa con 162 squadre al Torneo Mirabilandia Festival, celebrando il calcio giovanile a Cervia e Cesenatico.

