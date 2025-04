Gozzini | Milan l’allenatore sarà italiano e vincente Conte difficile occhio a due nomi

Gozzini, autorevole giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione del Milan in un suo recente intervento 🔗 Pianetamilan.it - Gozzini: “Milan, l’allenatore sarà italiano e vincente. Conte difficile, occhio a due nomi” Alessandra, autorevole giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione delin un suo recente intervento 🔗 Pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trevisani: “Conceicao? A giugno non sarà più l’allenatore del Milan” - Intervistato a Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao 🔗pianetamilan.it

Milan, da De Zerbi e Allegri al sogno Guardiola: chi sarà il nuovo allenatore - (Adnkronos) – Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Roberto De Zerbi, Massimiliano Allegri, ma anche il sogno Pep Guardiola. A otto giornate dal termine del campionato, la dirigenza rossonera sta già programmando la prossima stagione. In attesa di scoprire se la squadra di Conceicao riuscirà ad accedere alle coppe europee, con la Champions League che appare ormai un miraggio visto l’attuale nono posto in Serie A e il -9 dal quarto posto occupato dal Bologna, a Milanello sono iniziate le riflessioni sul futuro. 🔗.com

Milan, Cardinale ha deciso chi sarà il prossimo allenatore dei rossoneri: i dettagli - Il presidente rossonero Gerry Cardinale ha deciso di puntare tutto su Massimiliano Allegri per la prossima stagione: i dettagli Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il presidente del Milan Gerry Cardinale avrebbe sciolto le riserve e deciso su chi puntare per la panchina rossonera dalla prossima stagione. L’ex allenatore della Juve Massimiliano […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Gozzini: Una nuova ipotesi prende forza. E cioè che l’organigramma societario resti immutato; Costacurta: Tare è un grande esperto di calcio. Vorrei un tecnico giochista; Vedi il Napoli e poi rimpiangi Conte. Occasione sprecata in estate, opportunità che si può ripresentare; Medicina Sport, via alla scuola di specializzazione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia