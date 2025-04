Gotham Tv Awards 2025 tutte le nomination della seconda edizione

nomination per i Gotham Tv Awards 2025, seconda edizione del premio nato da una sezione dei riconoscimenti per il cinema indipendente. In vetta c'è Adolescence, serie limitata di Netflix e vero fenomeno globale dell'anno, con quattro candidature tra cui quelle per la recitazione di Owen Cooper nei panni del giovane Jamie Miller, Stephen Graham (il padre) ed Erin Doherty (la psicologa). Tre invece le nomination rispettivamente per il medical drama The Pitt, paragonato in America a ER ma ancora inedito in Italia, con Noah Wyle (candidato come miglior protagonista per una serie drammatica) e per Dying For Sex, comedy con Michelle Williams che si ispira a una storia vera ed è disponibile su Disney+. La cerimonia di premiazione si terrà il 2 giugno presso il Cipriani Wall Street di New York che aveva ospitato anche la prima edizione.

