Gosens su Betis Fiorentina | Serenità e convinzione Godiamoci questa semifinale

Gosens in conferenza stampa da Siviglia. La Fiorentina presenta così la semifinale d'andata contro il Betis Siviglia. "La partita con l'Empoli è stata intensa, ma ormai è il passato e siamo contenti di aver preso i tre punti. Ho lavorato tanto per tornare in fretta dall'infortunio. Domani ci aspetta una partita complicata. Antony l'ho già affrontato in Champions League con l'Atalanta contro l'Ajax. E' un avversario difficile, ma credo in me e nelle qualità della nostra squadra". Quanto conta la sua esperienza internazionale? "Le partite europee mi hanno dato tanto a livello personale e calcistico. Sono contento di poter mettere in campo la mia esperienza anche domani. L'ho già detto ai ragazzi in settimana. Una semifinale europea non capita sempre. 🔗 Sport.quotidiano.net - Gosens su Betis Fiorentina: "Serenità e convinzione. Godiamoci questa semifinale" Firenze, 30 aprile 2025 - Insieme a Raffaele Palladino c'è anche Robinin conferenza stampa da Siviglia. Lapresenta così lad'andata contro ilSiviglia. "La partita con l'Empoli è stata intensa, ma ormai è il passato e siamo contenti di aver preso i tre punti. Ho lavorato tanto per tornare in fretta dall'infortunio. Domani ci aspetta una partita complicata. Antony l'ho già affrontato in Champions League con l'Atalanta contro l'Ajax. E' un avversario difficile, ma credo in me e nelle qualità della nostra squadra". Quanto conta la sua esperienza internazionale? "Le partite europee mi hanno dato tanto a livello personale e calcistico. Sono contento di poter mettere in campo la mia esperienza anche domani. L'ho già detto ai ragazzi in settimana. Unaeuropea non capita sempre. 🔗 Sport.quotidiano.net

