Gosens le dichiarazioni dell’esterno in vista della sfida contro il Real Betis

Gosens, esterno della Fiorentina, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della gara di Conference Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista dell’andata delle semifinale di Conference League. 🔗 Calcionews24.com - Gosens, le dichiarazioni dell’esterno in vista della sfida contro il Real Betis , esternoFiorentina, ha voluto rilasciare questeingara di Conference Robin, esternoFiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione indell’andata delle semifinale di Conference League. 🔗 Calcionews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sanremo 2025, Clara inaugura la “Farmacia dell’amore”: esclusive dichiarazioni - Sanremo 2025, Clara inaugura la “farmacia dell’amore”: esclusive dichiarazioni della BIG in gara al Festival Sanremo 2025, Clara si esibirà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Febbre”. L’artista questa mattina in Corso Mombello a Sanremo ha inaugurato la “Farmacia dell’amore”, un vero e proprio spazio dedicato alla salute, alla bellezza, passando per il sesso fino ad arrivare alla psicologia. 🔗361magazine.com

Terremoto ai Campi Flegrei, le dichiarazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - La velocità di sollevamento del suolo è aumentata. Non ci sono ad ora evidenze di risalita di magma, segnale di una possibile eruzione 🔗wired.it

Tudor Capello, arriva la risposta del mister: eecco le dichiarazioni dopo la stoccata dell’ex - di RedazioneTudor Capello, ecco arrivare la puntuale risposta del mister dei bianconeri, vediamo le sue dichiarazioni dopo le parole dell’ex tecnico Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico della Juve Tudor è stato interpellato sulle ultime parole di Fabio Capello. L’ex allenatore – intervenuto sul palco de Il Foglio a San Siro – aveva analizzato infatti il momento in casa degli storici rivali dell’Inter. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Gosens, rendimento in crescita: il gol può lanciarlo per il finale di stagione?; Gosens squalificato, dopo San Siro Parisi tornerà titolare a Verona; Gosens, svolta in viola; l’agente: “Altri tre club su di lui. Felice qui”; Fiorentina, Gosens: Bello tornare al gol, ma dovevamo vincere. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Infortunio Gosens, come sta l’esterno della Fiorentina? Arriva il comunicato ufficiale sul giocatore - Infortunio Gosens, il comunicato della Fiorentina sulle condizioni dell’esterno viola dopo il ko al ginocchio A fronte dell’infortunio di Gosens, la Fiorentina ha voluto diramare un comunicato ... 🔗informazione.it

Infortunio Gosens, come sta l’esterno della Fiorentina? Arriva il comunicato ufficiale sul giocatore - A fronte dell’infortunio di Gosens, la Fiorentina ha voluto diramare un comunicato sulle condizioni dell’esterno tedesco dopo i problemi al ginocchio. ACF Fiorentina comunica che il calciatore ... 🔗calcionews24.com

Gosens svela cosa accadde prima dei Mondiali 2022: “Mi telefonò Nagelsmann, scoppiai a piangere” - Robin Gosens ha raccontato in un'intervista cosa accadde prima dei Mondiali 2022 in Qatar quando il CT della Germania Julian Nagelsmann lo telefonò per ... 🔗fanpage.it