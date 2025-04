Google ripulisce il Play Store | meno app più qualità

Google ha modificato le policy relatrelative alla qualità delle applicazioni ammesse sul Play Store eliminando quasi la metà delle app presenti sullo Store digitale.L'articolo Google ripulisce il Play Store: meno app, più qualità proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - Google ripulisce il Play Store: meno app, più qualità ha modificato le policy relatrelative alladelle applicazioni ammesse suleliminando quasi la metà delle app presenti sullodigitale.L'articoloilapp, piùproviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Google Play Store introdurrà nuovi badge per le applicazioni - Il team di Google ha reso note due novità studiate per garantire sempre più elevati livelli di sicurezza per il Google Play Store L'articolo Google Play Store introdurrà nuovi badge per le applicazioni proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Ben 331 app infette sul Google Play Store, scaricate 60 milioni di volte - Il Google Play Store ha ospitato la bellezza di 331 app dannose, scopriamo insieme qualche dettaglio su questa nuova campagna fraudolenta L'articolo Ben 331 app infette sul Google Play Store, scaricate 60 milioni di volte proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Rimossa una funzionalità del Google Play Store - Con la versione 45.2.19-31 del Google Play Store la possibilità di convidere un'app con Quick Share è stata rimossa L'articolo Rimossa una funzionalità del Google Play Store proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Cosa riportano altre fonti

Google ripulisce il Play Store: meno app, più qualità; Truffa FakeCall: chiami la tua banca e il virus ti ripulisce il conto; Google ripulisce Google Play, ma lo schifo resta; Ecco le fiabe per bambini di cui non ricordi il tragico finale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Google potrebbe far fuori l’ennesima app, divenuta ormai superflua - L'app per Android di Google Play Giochi potrebbe essere vicina al capolinea: Big G sta pian piano integrando le sue funzioni nel Play Store. 🔗tuttoandroid.net

Google Play Giochi: Il Play Store sostituisce l’app dedicata? - Il Google Play Store sta diventando un hub centrale per app, giochi, libri e altri contenuti su Android. Le nuove funzionalità, in parte riprese da Google Play ... 🔗tecnoandroid.it

Google Play Store | Aggiornare | Installare | Errore | Crash | Problema - Il Google Play Store è ovviamente parte fondamentale del sistema operativo Android, in tutte le sue versioni: non c’è bisogno di spiegarvi nel dettaglio quali siano esattamente il suo scopo e ... 🔗tuttoandroid.net