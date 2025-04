Google Gemini si integra con GitHub | l’IA ora analizza il codice per gli sviluppatori

Google continua ad arricchire le capacità di Gemini aggiungendo l'integrazione nativa con GitHub, una funzione che farà felici tutti gli sviluppatori.L'articolo Google Gemini si integra con GitHub: l’IA ora analizza il codice per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - Google Gemini si integra con GitHub: l’IA ora analizza il codice per gli sviluppatori continua ad arricchire le capacità diaggiungendo l'zione nativa con, una funzione che farà felici tutti gli.L'articolosiconorailper gliproviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Gemini si integra con Google Foto migliorando e potenziando la ricerca delle immagini - Google ha appena avviato il rilascio dell'integrazione di Google Foto in Gemini per chiedere all'AI di cercare le immagini nella galleria. L'articolo Gemini si integra con Google Foto migliorando e potenziando la ricerca delle immagini proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Gemini si integra meglio con Google Maps: in rollout “Chiedi informazioni su un luogo” - "Chiedi informazioni su un luogo" è l'ultima aggiunta di Google alle capacità di Gemini, utile a migliorare l'integrazione con Google Maps. L'articolo Gemini si integra meglio con Google Maps: in rollout “Chiedi informazioni su un luogo” proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Google starebbe lavorando a una versione di Gemini per bambini - Un recente teardown rivela che Google starebbe lavorando a una versione di Gemini rivolta ai bambini. L'articolo Google starebbe lavorando a una versione di Gemini per bambini proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Ne parlano su altre fonti

Google Gemini si integra con GitHub: l’IA ora analizza il codice per gli sviluppatori; Gemini Code Assist: supporto per Atlassian, GitHub e GitLab; Gemini Code Assist, il tool AI di Google per la programmazione è disponibile per tutti; GitHub Copilot Enterprise è ora disponibile per tutte le aziende. 🔗Cosa riportano altre fonti

Google Gemini si integra con GitHub: l’IA ora analizza il codice per gli sviluppatori - Google continua ad arricchire le capacità di Gemini aggiungendo l'integrazione nativa con GitHub, una funzione che farà felici tutti gli sviluppatori. 🔗tuttoandroid.net

Gemini e Google Foto ora lavorano insieme ed è una grande notizia - Google Photos si integra con l'app Gemini su Android, offrendo funzionalità avanzate di ricerca e analisi immagini per utenti selezionati. 🔗msn.com

ged-flod/google_gemini - Google Gemini is a set of cutting-edge large language models (LLMs) designed to be the driving force behind Google's future AI initiatives. This package provides a powerful bridge between your Flutter ... 🔗github.com