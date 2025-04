Good Luck la recensione | la commedia anti-romantica di Adachi Shin

commedia sul desiderio, che ricorda Prima dell'alba di Richard Linklater, ma solo per ribaltarne gli stilemi. Una comicità quieta e silenziosa, l'incontro fortuito di due ragazzi nel Giappone contemporaneo e il desiderio come elemento che sfugge ad ogni tipo di rappresentazione. Passa da qui il ritorno alla regia di Adachi Shin, autore giapponese noto soprattutto per le sue sceneggiature (100 Yen Love ispirò il successo cinese Yolo), che negli anni si è saputo ritagliare uno spazio anche alla regia con titoli indimenticabili come A beloved wife, commedia umoristica infarcita di situazioni da sit com e ispirata al suo romanzo autobiografico del 2016. Al Far East Film Festival (in programma dal 24 aprile al 2 maggio) presenta . 🔗 Movieplayer.it - Good Luck, la recensione: la commedia anti-romantica di Adachi Shin Al Far East Film Festival è il turno di unasul desiderio, che ricorda Prima dell'alba di Richard Linklater, ma solo per ribaltarne gli stilemi. Una comicità quieta e silenziosa, l'incontro fortuito di due ragazzi nel Giappone contemporaneo e il desiderio come elemento che sfugge ad ogni tipo di rappresentazione. Passa da qui il ritorno alla regia di, autore giapponese noto soprattutto per le sue sceneggiature (100 Yen Love ispirò il successo cinese Yolo), che negli anni si è saputo ritagliare uno spazio anche alla regia con titoli indimenticabili come A beloved wife,umoristica infarcita di situazioni da sit com e ispirata al suo romanzo autobiografico del 2016. Al Far East Film Festival (in programma dal 24 aprile al 2 maggio) presenta . 🔗 Movieplayer.it

Un matrimonio di troppo, recensione: Witherspoon e Ferrell in una commedia opaca che ha poco da offrire - La nostra recensione di Un matrimonio di troppo con Reese Witherspoon e Will Ferrell: su Prime Video uno schema fin troppo visto e rivisto, privo di trovate brillanti nonostante l’ottimo cast Un matrimonio di troppo si fa notare tra i nuovi arrivi di Prime Video promettendo risate e romanticismo insieme a Reese Witherspoon e Will Ferrell: purtroppo bastano una manciata di scene per capire di essersi imbattuti in uno schema fin troppo visto e rivisto, privo di trovate brillanti nonostante l’ottimo cast. 🔗.com

Amiche alle Cicladi, la recensione: una commedia degli opposti tutta al femminile - Marc Fitoussi confeziona un film piuttosto tradizionale creando un meccanismo che cerca la leggerezza per parlare di tematiche "scomode", ma pecca di prevedibilità e di monotonia, nonostante le ottime interpreti. In sala. Una delle caratteristiche tipiche del cinema transalpino è quella di fare spesso riferimento in modo esplicito a pellicole divenute cult della propria tradizione all'interno di altri titoli. 🔗movieplayer.it

Il matrimonio della mia migliore ex: una commedia romantica coreana sui bivi dell’amore | Recensione - Hwang Woo-yeon riceve un invito al matrimonio di Hwan Seung-hee, il suo primo amore conosciuta sui banchi del liceo. Un vero e proprio colpo di fulmine era stato per lui, ma non lo stesso per lei, che nel corso degli anni ha frequentato altri ragazzi. Woo-yeon ripensa a tutte le difficoltà che ha affrontato per conquistarla fin da quando erano giovani e di tutte le sfide che si sono ritrovati a condividere. 🔗superguidatv.it

Good Luck, la recensione: la commedia anti-romantica di Adachi Shin - Una comicità quieta e silenziosa, l'incontro fortuito di due ragazzi nel Giappone contemporaneo e il desiderio come elemento che sfugge ad ogni tipo di rappresentazione. Passa da qui il ritorno alla r ... 🔗msn.com

Good Luck (2025). L’anti-Prima dell’alba di Shin Adachi - Recensione, trama e cast del film Good Luck (2025), diretto da Shin Adachi, un omaggio a Prima dell’alba che ribalta la concezione romantica in una visione disillusa sull’amore e il desiderio. 🔗locchiodelcineasta.com

FEFF 2025: Good Luck, echi di Linklater per un divertito indie movie sull'insicurezza di una generazione - In programma all'Udine Far East Film Festival e disponibile in streaming su MYmovies ONE, il film di Shin Adachi scimmiotta il cinema indipendente di festival in stile Sundance per raccontare una poss ... 🔗mymovies.it