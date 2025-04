Gol Yamal il Barcellona accorcia le distanze! Magia del gioiello blaugrana – VIDEO

Yamal, il Barcellona accorcia le distanze! Magia del gioiello blaugrana, che riavvicina gli spagnoli. 1-2 all'Olimpico Lluis Companys

Giostra di gol ed emozioni al Lluis Companys, che dopo aver visto 2 reti nei primi venti minuti per l'Inter di Inzaghi, vede i padroni di casa del Barcellona trovare il gol del 1-2, grazie ad un gioiello dell'uomo più atteso, il ragazzo d'oro, Lamine Yamal. Il giovane esterno spagnolo passa in mezzo a due, entra in area e con un tiro a giro batte Sommer ed accorcia le distanze. Partita ancora apertissima.

??? GOAL Barcelona 1-2 Inter Lamine Yamal
WHAT A FANTASTIC GOAL FROM LAMINE Yamal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WOW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pic.twitter.comsXPvogTT2q
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 30, 2025

Ecco le immagini ed il racconto del gol

? 25? GOL DEL Barcellona – Giocata da campione di Yamal che passa in mezzo a due, entra in area e calcia a giro.

