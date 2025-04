Gol Thuram Tikus col tacco porta avanti l’Inter! Giocata da sogno – VIDEO

Thuram, Tikus col tacco porta avanti l'Inter! Giocata da sogno per l'attaccante franceseSubito la prima grande sorpresa nella notte di Champions League. l'Inter di Inzaghi dopo soltanto 60 secondi è già in vantaggio al Olimpico Lluis Companys, grazie ad una magia di Marcus Thuram. Nerazzurri che si portano avanti con un gol di tacco clamoroso di Tikus, che si inventa una vera e propria gemma nella notte di Barcellona. Partita che si mette subito in discesa per la squadra di Inzaghi.#UCL #BARINT???? ?????? ??????? : @CL0 pic.twitter.comc2MjgbxXI2— ????? ??????? ?? @CL0 (@UCL25644) April 30, 2025 LE IMMAGINI ED IL RACCONTO DEL GOL? 1? GOL DELl'Inter! – Super inizio dei nerazzurri! Spazio sulla destra per Dumfries, che cerca Dumfries ma Kounde chiude. Barella ricicla, lo consegna nuovamente a Dumfries che stavolta in area trova Thuram che con un tacco magico beffa Szczesny!

Gol Thuram, raddoppio rocambolesco dell’Inter! Tikus segna cosi – VIDEO - di RedazioneGol Thuram, raddoppio rocambolesco dell’Inter! Tikus segna cosi. Le immagini e il racconto della rete dell’attaccante francese Raddoppia l’Inter al Tardini di Parma, che dopo il vantaggio nei primi minuti di primo tempo con Darmian, trova anche il secondo gol a pochi istanti dalla fine della prima frazione, con un gol rocambolesco di Marcus Thuram, che sbagliando l’impatto con il pallone, trova un pallonetto improbabile che beffa Suzuki e Almqvist, che non possono fare niente. 🔗internews24.com

Gol Thuram, Tikus sblocca il match del De Kuip! Inter in vantaggio – VIDEO - di RedazioneGol Thuram, Tikus sblocca il match del De Kuip! Inter in vantaggio nel match di Champions contro il Feyenoord Si sblocca finalmente Feyenoord Inter, dopo 38 minuti difficili per la squadra di Inzaghi, che però riesce ad andare avanti nel match grazie ad un gol di Marcus Thuram. Tikus si allunga su un bellissimo cross in area di Barella e porta in vantaggio i nerazzurri, che adesso dovranno impostare la partita cercando di tenere questo risultato, anche in vista del ritorno. 🔗internews24.com

Tutti a parlare del gol di Lautaro ma il colpo di genio è l’assist di tacco di Thuram - Si fa un gran parlare dell’ottima prestazione dell’Inter in casa del Bayern Monaco e in particolare del gol di Lautaro Martinez in fine di primo tempo. L’argentino ha messo in porta il pallone di prima intenzione, dall’interno dell’area di rigore e con l’esterno destro. Tra l’altro, sotto la traversa. Eppure, all’interno di quell’azione coralmente eseguita e determinata dai soliti, ottimi meccanismi di scambi di posizione dei giocatori dell’Inter, a colpire è pure il tacco di Thuram, che si iscrive alla rassegna dei tacchi decisivi che pure nella storia del calcio (e della Champions) non ... 🔗ilnapolista.it

