Gol Ferran Torres il Barcellona la riprende! Lo spagnolo si infila nella difesa nerazzurra – VIDEO

Ferran Torres, il Barcellona la riprende! Lo spagnolo si infila nella difesa nerazzurra e trova il pareggio. 2-2 al Lluis CompanysAncora un gol nella notte del Lluis Companys di Barcellona, dove attualmente l'Inter di Inzaghi è in campo nell'andata delle semifinali di Champions. Dopo essere andati avanti di 2 gol, grazie a Thurame e Dumfries, i blaugrana hanno prima accorciato le distanze con una magia di Yamal, per poi trovare il pareggio al minuto 38. Ferran Torres si infila in area di rigore e dopo una sponda di Raphinha batte Sommer. Gara attualmente sul 2-2.?? GOAL: Ferran Torres is equalizer?? Barcelona 2-2 Interpic.twitter.comtPgblirQLQ— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 30, 2025Ecco le immagini ed il racconto del gol:? 38? GOL DEL Barcellona – I blaugrana pareggiano i conti.

