Gol e spettacolo nella semifinale di andata Barça-Inter 3-3

Inter, con tante occasioni e la doppia rimonta da parte dei padroni di casa: vanificato il doppio vantaggio Interista con Thuram e Dumfries, la sfida si deciderà martedì 6 maggio. Simone Inzaghi ritrova Marcus Thuram, in difesa spazio a Bisseck nei tre centrali. Il Barcellona ha rischiato di perdere Yamal nel riscaldamento per un problema all'inguine, il talento spagnolo ha infatti Interrotto il proprio riscaldamento salvo poi stringere i denti. L'inizio per i nerazzurri è stato da sogno, difficilmente pronosticabile. Dopo appena 30 secondi Thuram, su assist di Dumfries, ha superato Szczesny con un colpo di tacco che ha sorpreso il portiere polacco. 🔗 BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un pareggio spettacolare che rimanda il discorso qualificazione al match di San Siro. Finisce 3-3 tra Barcellona e, con tante occasioni e la doppia rimonta da parte dei padroni di casa: vanificato il doppio vantaggioista con Thuram e Dumfries, la sfida si deciderà martedì 6 maggio. Simone Inzaghi ritrova Marcus Thuram, in difesa spazio a Bisseck nei tre centrali. Il Barcellona ha rischiato di perdere Yamal nel riscaldamento per un problema all'inguine, il talento spagnolo ha infattirotto il proprio riscaldamento salvo poi stringere i denti. L'inizio per i nerazzurri è stato da sogno, difficilmente pronosticabile. Dopo appena 30 secondi Thuram, su assist di Dumfries, ha superato Szczesny con un colpo di tacco che ha sorpreso il portiere polacco. 🔗 Iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gol e spettacolo nella semifinale di andata, Barça-Inter 3-3 - Il gol di Thuram e la doppietta di Dumfries non bastano ai nerazzurri per piegare Yamal e compagni BARCELLONA (SPAGNA) - Un pareggio spettacolare che rimanda il discorso qualificazione al match di San Siro. Finisce 3-3 tra Barcellona e Inter, con tante occasioni e la doppia rimonta da parte dei padr 🔗ilgiornaleditalia.it

Gol e spettacolo nella semifinale di andata, Barça-Inter 3-3 - BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un pareggio spettacolare che rimanda il discorso qualificazione al match di San Siro. Finisce 3-3 tra Barcellona e Inter, con tante occasioni e la doppia rimonta da parte dei padroni di casa: vanificato il doppio vantaggio interista con Thuram e Dumfries, la sfida si deciderà martedì 6 maggio. Simone Inzaghi ritrova Marcus Thuram, in difesa spazio a Bisseck nei tre centrali. 🔗ildenaro.it

Coppa Italia Serie D, un gol per tempo e il Ravenna fa sua la semifinale d'andata contro la Lavagnese - Con un gol per tempo il Ravenna supera la Lavagnese al Benelli, nell'andata della semifinale di Coppa Italia Serie D. In un terreno di gioco difficile, sblocca la gara D'Orsi con un velenoso calcio di punizione al 43'. Raddoppio di Guida al 49' con una zampata di sinistro sul primo palo... 🔗ravennatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Gol e spettacolo nella semifinale di andata, Barça-Inter 3-3; Barcellona-Inter 3-3: spettacolo in Champions; Barcellona-Inter 2-2: spettacolo e gol a raffica nel primo tempo; Barcellona-Borussia Dortmund 4-0, gol e highlights. Show blaugrana nell'andata dei quarti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gol e spettacolo al Montjiuc, Barcellona-Inter finisce 3-3 - Barcellona e Inter pareggiano 3-3 nell'andata della semifinale di Champions League. Gol e spettacolo non sono mancati al Montjiuc, in una sfida dai ritmi altissimi e ricca di emozioni. L'Inter, in van ... 🔗msn.com

Champions League, Barcellona-Inter 3-3: gol e spettacolo al Montjuic - Gol spettacolari e tantissime emozioni al Montjuic, ma la qualificazione alla finale è ancora in bilico. L’andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter finisce 3-3. ?? Barcelona ... 🔗msn.com

VIDEO – BARCELLONA INTER 3-3: CHE SPETTACOLO È STATO!! DUMFRIES-THURAM ATOMICI! - Barcellona-Inter 3-3, andata semifinale Champions League 2024/2025, 30 aprile 2025. Gol Thuram, Dumfries (doppietta), Ferran Torres, Lamine Yamal e aut. Sommer. 🔗passioneinter.com