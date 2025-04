Gol e spettacolo nella semifinale di andata Barça-Inter 3-3

Inter, con tante occasioni e la doppia rimonta da parte dei padroni di casa: vanificato il doppio vantaggio Interista con Thuram e Dumfries, la sfida si deciderà martedì 6 maggio. Simone Inzaghi ritrova Marcus Thuram, in difesa spazio a Bisseck nei tre centrali. Il Barcellona ha rischiato di perdere Yamal nel riscaldamento per un problema all'inguine, il talento spagnolo ha infatti Interrotto il proprio riscaldamento salvo poi stringere i denti. L'inizio per i nerazzurri è stato da sogno, difficilmente pronosticabile. Dopo appena 30 secondi Thuram, su assist di Dumfries, ha superato Szczesny con un colpo di tacco che ha sorpreso il portiere polacco.

