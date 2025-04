Gol Dumfries raddoppio per i nerazzurri! Acrobazia clamorosa! 0-2 Inter – VIDEO

Dumfries, raddoppio per i nerazzurri! Acrobazia clamorosa! 0-2 Inter allo stadio Olimpico Lluis Companys Raddoppia l'Inter, che dopo aver trovato l'1-0 con una magia di tacco di Marcus Thuram, trova anche il 2-0 con il gol di Dumfries, che da calcio d'angolo, dopo una torre di Acerbi, in rovesciata batte Szczesny e porta i nerazzurri sul +2 nella notte di Barcellona. Grandissimi primi 20 minuti di partita per la squadra di Inzaghi.Dumfries nasone bello! pic.twitter.comBgxOMm4Bxy— Alessandro (@90ordnasselA) April 30, 2025 Ecco le immagini del gol e il racconto:? 21? GOL DELL'Inter! – raddoppio dei nerazzurri con la rovesciata di Dumfries su calcio d'angolo! Apoteosi nerazzurra. Torre di Acerbi che trova l'olandese al centro area, il quale di coordina splendidamente e batte Szczesny.

