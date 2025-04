Gol Dumfries l’esterno fa doppietta! Inter di nuovo in vantaggio – VIDEO

Dumfries, l'esterno fa doppietta! Inter di nuovo in vantaggio al Lluis Companys di BarcellonaCambia ancora una volta il risultato allo stadio Lluis Companys di Barcellona, e lo fa di nuovo a favore dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che trovano il gol del 3-2 grazie alla doppietta di Denzel Dumfries. Pallone che arriva da angolo, come nel primo tempo. l'esterno dell'Inter svetta sul secondo palo e dopo deviazione di un difensore blaugrana batte Sczesny. Nerazzurri di nuovo davantiGOL DE Dumfries DOBLETE!!! #ChampionsLeagueBARCELONA 2-3 Inter pic.twitter.comvE98CgODYO— MT2 (@madridtotal2) April 30, 2025 ? 64? GOL DELL'Inter! – Ancora su angolo, ancora Dumfries! Cross di Calhanoglu, Dumfries svetta sul secondo palo e dopo una deviazione con la schiena di un difensore dei blaugrana, batte Szczesny.

Infortunio Dumfries, Inter preoccupata per l’esterno: cosa fa temere Inzaghi - di RedazioneInfortunio Dumfries, Inter in allarme per l’esterno olandese: come stanno le cose per il calciatore Infortunio Dumfries, l’Inter continua a vivere con apprensione il periodo riguardante l’esterno destro olandese. E’ difficile che il calciatore possa tornare a disposizione di Simone Inzaghi prima del mese di maggio. LA SITUAZIONE – «È improbabile che rientri prima di maggio, ancora alle prese con la distrazione al bicipite femorale della coscia destra, rimediata durante il match con l’Atalanta. 🔗internews24.com

Mbangula Juve, l’esterno fa la storia in Champions: con il gol al PSV è il più giovane ad aver raggiunto quel traguardo! Di cosa si tratta - di Redazione JuventusNews24Mbangula Juve, il belga conquista anche l’Europa: il numero 51 ottiene un importante traguardo personale anche in Champions League La Juve ha conquistato il successo contro il PSV per 2-1 nell’andata dei playoff di Champions League. Il goal che ha deciso la sfida dell’Allianz Stadium porta la firma di Samuel Mbangula. La zampata del belga ha permesso ai bianconeri di conquistare un vantaggio importante da difendere tra sette giorni al Philips Stadion contro gli olandesi. 🔗juventusnews24.com

Champions, Barcellona-Inter: gol da fenomeni di Thuram, Dumfries e Yamal. Poi il pari di Ferran Torres. Si fa male Lautaro Diretta 2-2 - Semifinale d'andata di Champions, la formazione nerazzurra chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive 🔗xml2.corriere.it

Champions, Barcellona-Inter 3-3: Dumfries poi autorete Sommer | La diretta - Succede di tutto al Montjiuc. Nerazzurri avanti di due gol con Thuram e Dumfries. Poi il Barcellona si scatena e pareggia i conti con Yamal e Ferran Torres ... 🔗msn.com

LIVE - Barcellona-Inter 1-2, 31': il gol ha galvanizzato i catalani, nerazzurri ora un po' troppo schiacciati - BARCELLONA-INTER 1-2 (1' Thuram (I), 21' Dumfries (I), 24' Yamal (B)) LIVE MATCH 33' - Grande progessione di Barella, che per un attimo è tentato dalla conclusione dalla lunghissima distanza vedendo S ... 🔗msn.com

GdS - Dumfries e Thuram fondamentali: l'Inter ritrova... 25 gol! - Quanto sono mancati Dumfries e Thuram? Tantissimo a guardare i risultati. L'esterno, prima della mezzora con la Roma, non scendeva in campo dal match di Bergamo dello scorso 16 marzo: otto ... 🔗msn.com