Gli opinionisti di The Couple strapagati 600 mila euro | l' indiscrezione e il commento di Signorini

The Couple, ecco chi sono gli opinionisti - Manca meno di una settimana ma ci sono ancora dei tasselli da sistemare. Non solo il cast non è ancora chiuso, ma anche per gli opinionisti non è arrivata la fumata bianca. A partire dal numero: per The Couple, pare si sta ancora ragionando sulle postazioni-commenti da allestire. Uno o due commentatori a bordo campo? Davide Maggio vi annuncia in anteprima gli opinionisti al momento designati per il reality game di Ilary Blasi in partenza lunedì prossimo, 7 aprile. 🔗davidemaggio.it

The Couple, cambio all’ultimo tra gli opinionisti: Francesca Barra al posto di Simona Izzo - Francesca Barra al posto di Simona Izzo a The Couple? L'articolo The Couple, cambio all’ultimo tra gli opinionisti: Francesca Barra al posto di Simona Izzo proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

The Couple, dal nome delle prime quattro coppie agli opinionisti - The Couple, emergono i nomi delle prime quattro coppie e i due opinionisti: ecco chi affiancherà Ilary Blasi The Couple, Ilary Blasi tornerà ufficialmente lunedì 7 aprile in onda su Canale 5 con un reality show totalmente inedito. Stando a quanto rivelato da TV Sorrisi e Canzoni, le prime quattro coppie che faranno parte del cast sono: Brigitta e Benedicta Boccoli; Manila Nazzaro e Stefano Oradei; Thais Wiggers e Elena Barolo; ed inoltre Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. 🔗361magazine.com

"Gli opinionisti di The Couple strapagati 600 mila euro": l'indiscrezione e il commento di Signorini - Il conduttore ha detto la sua sul presunto compenso percepito da Luca Tommassini e Francesca Barra per il programma condotto da Ilary Blasi ... 🔗today.it

Alex Belli furioso: “Opinionisti di The Couple strapagati”/ Interviene Signorini: “Cifre da fantascienza” - Alex Belli tuona contro gli opinionisti di The Couple: “Pagati 600mila euro”. Alfonso Signorini interviene per dire la sua ... 🔗ilsussidiario.net

Perché The Couple non ha funzionato - Dopo una partenza faticosa, il nuovo reality di Canale 5 non sembra essere riuscito a convincere fino in fondo il pubblico. Ma qual è il vero motivo? 🔗vanityfair.it