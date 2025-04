Gli operatori di Ambiente al lavoro per rimuovere i rifiuti di due notti

operatori di Ambiente spa dopo lo sciopero sono al lavoro per rimuovere i rifiuti accumulati in due notti.«Dopo lo sciopero dei lavoratori di Ambiente spa, che ha paralizzato i servizi nella giornata di lunedì 28 aprile, le squadre sono regolarmente tornate in azione e i servizi di pulizia. 🔗 Ilpescara.it - Gli operatori di Ambiente al lavoro per rimuovere i rifiuti di due notti Glidispa dopo lo sciopero sono alperaccumulati in due.«Dopo lo sciopero dei lavoratori dispa, che ha paralizzato i servizi nella giornata di lunedì 28 aprile, le squadre sono regolarmente tornate in azione e i servizi di pulizia. 🔗 Ilpescara.it

