Gli occhi dell' Ascoli su due talenti del Certosa

Certosa, Tiziano Cefalo e Lorenzo Gaudino. I due ragazzi del settore giovanile del club del girone B di Eccellenza Lazio sono finiti nel mirino dell'Ascoli, che li ha presi in prova per valutarli. Un motivo d'orgoglio per il Certosa. 🔗 Romatoday.it - Gli occhi dell'Ascoli su due talenti del Certosa Non sono passate inosservate le prestazioni di due giovani del, Tiziano Cefalo e Lorenzo Gaudino. I due ragazzi del settore giovanile del club del girone B di Eccellenza Lazio sono finiti nel mirino, che li ha presi in prova per valutarli. Un motivo d'orgoglio per il. 🔗 Romatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Lucca Juve, altri due club italiani mettono gli occhi sull’attaccante dell’Udinese: al momento c’è una favorita! Ecco dove si inserisce la società bianconera - di Redazione JuventusNews24Lucca Juve, altri due club italiani puntano dritto sull’attaccante dell’Udinese: i bianconeri sono defilati, ma aspettano questo L’estate che verrà sarà molto calda per il mercato Juventus. La dirigenza andrà alla ricerca di un centravanti per rifarsi il “trucco” in avanti. Uno dei nomi designati per innescare un cambiamento collima con il profilo di Lorenzo Lucca, ma due club di Serie A fanno sul serio. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Tir in fiamme nella galleria dell’A12: Liguria tagliata in due, autostrada chiusa da ore e traffico nel caos - Mattinata di inferno sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove un tir ha preso fuoco all’interno di una galleria, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante, provocando il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e, a distanza di oltre nove ore, la rete autostradale ligure è ancora paralizzata. Viabilità interrotta e chilometri di code Per motivi di sicurezza e per consentire le ispezioni alla volta del tunnel, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le carreggiate, causando chilometri di coda e forti disagi alla circolazione. 🔗thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Gli occhi dell'Ascoli su due talenti del Certosa; Ascoli, un girone di ritorno da dimenticare in zona gol: nel trittico finale occhi puntati sull’attacco; Oasi del Castellano, primi turisti sulle spiaggette: natura incantevole a due passi dal centro di Ascoli; Pomezia: gli occhi dell'Ascoli su quattro elementi rossoblù. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gli occhi dell'Ascoli su due talenti del Certosa - Non sono passate inosservate le prestazioni di due giovani del Certosa, Tiziano Cefalo e Lorenzo Gaudino. I due ragazzi del settore giovanile del club del girone B di Eccellenza Lazio sono finiti nel ... 🔗romatoday.it

Ascoli (due vittorie consecutive) fuori dai playout dopo mesi. La Vis sogna ad occhi aperti. Per la B intanto è passo a due - ASCOLI Tanti gol e, per la prima volta in stagione ... inaspettatamente tramortita dopo tre successi di fila: le due squadre occupano ora gli ultimi due posti playout. E in vetta? 🔗msn.com

Pomezia: gli occhi dell'Ascoli su quattro elementi rossoblù - Play Off raggiunti con i classe 2009 (Under 16 Elite) e secondo posto con i 2011 in Under 14 regionali, gli occhi delle società professionistiche ... Tutti e 4 sono stati ospiti presso il centro ... 🔗gazzettaregionale.it